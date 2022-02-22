Інформацію про те, що спецназ Сполучених Штатів вже не на території України, у мережі повідомила журналістка Наташа Бертранд.

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Спецназ США залишив Україну

Американський спецназ залишив територію України, бійці перебували у Львові разом зі співробітниками посольства США.

Їхньою останньою місією був супровід працівників американського посольства до Польщі в ніч на 22 лютого,

– написала Бертранд.

Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що посольство США в Україні через загрозу вторгнення Росії перенесли з Києва до Львова.

Американське посольство переїхало у Львів: що відомо

Про те, що США тимчасово перенесе своє посольство до Львова стало відомо 14 лютого. Про це заявив держсекретар країни Ентоні Блінкен.

За його словами, такий крок був необхідним для забезпечення безпеки дипломатів. Також він тоді закликав усіх своїх співгромадян покинути країну.

Водночас The Wall Street Journal писав, що Держдеп, крім наказу про переїзд до Львова, дав ще одне розпорядження. Мовилося про знищення мережевого обладнання, а також демонтування телефонної системи посольства.

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Текст допису Наташі Бертранд:

Американський спецназ покинув Україну зі Львова, повідомив речник Європейського командування США капітан Білл Спікс. Розповідає джерело, знайоме з їхніми переміщеннями, що їхня остання місія полягала в супроводі співробітників посольства США до Польщі минулої ночі.