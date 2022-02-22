Інформацію про те, що спецназ Сполучених Штатів вже не на території України, у мережі повідомила журналістка Наташа Бертранд.
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Спецназ США залишив Україну
Американський спецназ залишив територію України, бійці перебували у Львові разом зі співробітниками посольства США.
Їхньою останньою місією був супровід працівників американського посольства до Польщі в ніч на 22 лютого,
– написала Бертранд.
Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що посольство США в Україні через загрозу вторгнення Росії перенесли з Києва до Львова.
Американське посольство переїхало у Львів: що відомо
- Про те, що США тимчасово перенесе своє посольство до Львова стало відомо 14 лютого. Про це заявив держсекретар країни Ентоні Блінкен.
- За його словами, такий крок був необхідним для забезпечення безпеки дипломатів. Також він тоді закликав усіх своїх співгромадян покинути країну.
- Водночас The Wall Street Journal писав, що Держдеп, крім наказу про переїзд до Львова, дав ще одне розпорядження. Мовилося про знищення мережевого обладнання, а також демонтування телефонної системи посольства.
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Текст допису Наташі Бертранд:
Американський спецназ покинув Україну зі Львова, повідомив речник Європейського командування США капітан Білл Спікс. Розповідає джерело, знайоме з їхніми переміщеннями, що їхня остання місія полягала в супроводі співробітників посольства США до Польщі минулої ночі.