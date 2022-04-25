"Спецназовцев" Кадырова перебросили в Луганскую область для штурма двух городов

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Дыры в путинской армии затыкают кадыровцами

Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

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Сейчас на территории Луганской области идут ожесточенные бои в районе городов Попасная, Рубежное и Новотошковское. Враг пытается прорвать позиции ВСУ, а украинские бойцы предпринимают героические усилия по сопротивлению.

На днях из оккупированного Луганска поступило сообщение о прибытии в регион дополнительных подразделений так называемого "кадыровского спецназа".

По информации местных источников аналитического отдела общественной инициативы "Правое Дело", на территории оккупированных районов Луганской области были зафиксированы места постоянной дислокации боевиков кадыровской тактической группы. В оккупированном Луганске они расквартировались в отеле "Славянский", расположенном по адресу: город Луганск, улица 1-я Славянская, 2а. В городе Алчевск Луганской области кадыровцы расквартированы в отеле "Юбилейный".

Командир группы – Исмаил Агуев, заместитель командира – Хассейн Мадуев. Зафиксирована их передислокация в районы ведения боевых действий: города Рубежное и Попасная.

Указанные подразделения выступают в роли так называемого "второго эшелона". Первый эшелон – это собственно мобилизованные рашистами граждане Украины с оккупированных территорий, которых без всякой военной подготовки бросают как пушечное мясо на позиции ВСУ.

Следует отметить, что это первый зафиксированный факт участия кадыровских отрядов в войне на Востоке Украины.

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Логова головорезов

Как сообщалось ранее, на территории оккупированных районов Луганской области, в том числе в оккупированном Луганске, отряд кадыровцев был расквартирован в помещениях бывшего Главного управления Миндоходов в Луганской области по адресу: город Луганск, улица Коцюбинского, 2-а (3-й этаж).

В 2014 году пророссийски настроенные выходцы с Кавказа входили отдельными подразделениями в состав батальонов боевиков "Дон" и "Заря". Местом их расквартирования были поселки Николаевка и Пионерское Станично-Луганского района Луганской области.

В городе Краснодон отряды кадыровцев отвечали за сопровождение колонн и контрабанду горюче-смазочных материалов и оружия. Руководил ими полевой командир с псевдо "Мага". Кроме того, на территории оккупированного города Краснодон была расквартирована группа полевого командира с псевдо "Дикий".

В Краснодоне кадыровцы наладили тесное взаимодействие с отрядом полевого командира с псевдо "Моджахед". Отряд "Моджахеда" активно участвовал в разоружении расквартированного в городе Краснодон отряда "МГБ" псевдообразования в Луганской области ОБроН "Одесса" (командир отряда – "Фома").

В свое время общественная инициатива "Правое Дело" информировала украинские спецслужбы о местах базирования кадыровцев на территории базы отдыха вблизи села Пархоменко и в районе села Хрящевка (дачный кооператив "Мир"). На территории кооператива кроме живой силы размещалась тяжелая техника и артиллерия боевиков.

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Кроме того, в районе поселка Верхнедеревечка Свердловского района Луганской области была налажена печать фальшивых денежных знаков Центрального банка РФ. Территория вокруг бункера и сам бункер находились под стражей боевиков-кадыровцев.

Общее количество боевиков, расквартированных на территории оккупированных Краснодонского и Свердловского районов Луганской области, по разным оценкам насчитывало от 100 до 250 боевиков.

В городе Лутугино было расквартировано подразделение осетин общим количеством до 40 боевиков. К началу вооруженного противостояния с ВСУ отряд насчитывал до 70 боевиков. Командир – Алгуров Альберт Филиппович. Ветеран вооруженных конфликтов на Кавказе. Один из полевых командиров – Агаев Аксарбек.

В оккупированном Стаханове оперировал отряд выходцев с Кавказа в количестве до 100 боевиков.

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