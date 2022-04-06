Спецназовцы передали захваченную во время контрнаступления технику и боеприпасы в боевую бригаду
Российские захватчики, когда убегают, часто оставляют немало военной техники. Она становится трофеем украинских защитников, поэтому начинает работать на благо украинской армии.
Такая военная техника и боеприпасы были обнаружены бойцами подразделения Центра спецназначения Военной службы правопорядка. Произошло это во время контрнаступательной операции. Где именно – в Генштабе не уточняли.
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Найденные техника и боеприпасы к ней были переданы одной из боевых бригад.
Найденные во время бегства российских войск боеприпасы / Фото Генштаба ВСУ
Следовательно, российское вооружение, которое попало в Украину, чтобы убивать украинцев, будет использовано против самих россиян.