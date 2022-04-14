Спецназовцы показали ликвидацию техники россиян, спрятанной между жилыми домами
Спецназовцы показали видео ликвидации техники россиян, которую оккупанты спрятали между жилыми домами. Это произошло на Донбассе.
Спецназовцы рассказали, что колонна оккупантов зашла в один из населенных пунктов. Там россияне пытались спрятать технику в жилых домах. Однако мгновение, и металлолом врага (БМП, Камаз, Урал) попадает в ад.
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Мы – ССО Украины. "Пасем" россиян в одном из населенных пунктов в Донецкой области. Наблюдаем, приводим пушки и минометы. Работаем. Мораль истории: мы – глаза, мы – ум, мы – руки, среди прочего умело владеющие навыками стрельбы из тяжелого оружия,
– говорится в сообщении.
Между тем российские оккупанты – так и остаются вонючей кучей покореженного российского лома.
Спецназовцы показали ликвидацию техники россиян: смотрите видео