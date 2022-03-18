Спецназовцы работали в тылу врага: уничтожили БТР с десантом и "Тигр" с командиром

Украинские защитники провели успешную спецоперацию в тылу врага. Группа спецназовцев уничтожила российский "Тигр" и БТР.

Видео спецоперации обнародовало командование ССО ВСУ. Наши бойцы точно использовали NLAW.

Важно ВСУ за сутки частично уничтожили и остановили 2 российских полка

Спецоперация завершилась успешно

Наши спецназовцы ликвидировали российский "Тигр" с чиновником 35 армии. Кроме того, дистанционным подрывом ТМ-62 удалось уничтожить БТР-82 с десантом.

Наши бойцы уничтожили технику врага: смотрите видео

Добавим, что украинские зенитные ракетные войска и истребительная авиация за прошедшие сутки поразила 14 воздушных целей врага, из которых:

7 самолетов,

вертолет,

3 беспилотника,

3 крылатые ракеты.

Из-за существенного сокращения человеческих ресурсов страна-агрессор проводит скрытую мобилизацию.

Как прошли сутки, 17 марта, в Украине: смотрите видео