Спецназовцы работали в тылу врага: уничтожили БТР с десантом и "Тигр" с командиром
18 марта 2022 , 07:49Читати новину українською
Украинские защитники провели успешную спецоперацию в тылу врага. Группа спецназовцев уничтожила российский "Тигр" и БТР.
Видео спецоперации обнародовало командование ССО ВСУ. Наши бойцы точно использовали NLAW.
Важно ВСУ за сутки частично уничтожили и остановили 2 российских полка
Спецоперация завершилась успешно
Наши спецназовцы ликвидировали российский "Тигр" с чиновником 35 армии. Кроме того, дистанционным подрывом ТМ-62 удалось уничтожить БТР-82 с десантом.
Наши бойцы уничтожили технику врага: смотрите видео
Добавим, что украинские зенитные ракетные войска и истребительная авиация за прошедшие сутки поразила 14 воздушных целей врага, из которых:
- 7 самолетов,
- вертолет,
- 3 беспилотника,
- 3 крылатые ракеты.
Из-за существенного сокращения человеческих ресурсов страна-агрессор проводит скрытую мобилизацию.
Как прошли сутки, 17 марта, в Украине: смотрите видео