Мне повезло, – спецназовец "Артана" рассказал, как оказался на волоске от смерти

Спецназовец подразделения "Артан" ГУР МО с позывным "Донбасс" поделился двумя историями, которые едва не привели к его гибели. Ситуации были совершенно неожиданными для него.

Первый случай произошел из-за плохой погоды, его машину с побратимом почти перевернуло. Второй раз его жизнь висела на волоске из-за российского дрона, который сбросил гранату рядом с ним. "Донбасс" рассказал подробно 24 Каналу о каждой из этих ужасных историй.

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Как машина военных чуть не перевернулась

Спецназовец "Артана" рассказал, что оказался в шаге от смерти в Купянске, когда погиб его командир и друг. Все началось с ужасных погодных условий: пошел дождь, дороги размыло, было пасмурно.

Выгрузка десанта и заход на позиции происходил ночью. Военные сели в машину, заехали на поле. "Донбасс" внезапно начал чувствовать, как машина переворачивается.

Я схватился за ручки. Смотрю на коллегу со стороны. У него такие глаза большие, перепуганные, как у кота Гарфилда. Он понимает, что если я на него упаду, то раздавлю его,

– отметил он.

Автомобиль перевернулся на бок, несколько секунд стоял на двух колесах и потом стал обратно на место. Когда воины заезжали, машину на грязи понесло и она ударилась в гусеницу разбитого танка.

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О почти смертельном случае с дроном

История на этом не закончилась. Военные приехали, заняли позиции, произошел серьезный обстрел артиллерии. Со всех сторон гудело, деревья падали. В такие моменты сложно сфокусироваться на чем-то одном.

"Донбасс" сидел на улице, рядом с ним товарищи. В этот момент он слышит, как спускается дрон. Щелчок и дальше взрыв. Спецназовец "Артана" успел лишь отпрыгнуть в сторону.

Полностью посекло все, что было наверху. В частности там, где я до этого сидел. Просто случайно услышал щелчок. Специфический звук работы гранаты. Был сброс. Мне повезло. Такая ситуация, когда вообще не ожидал,

– подчеркнул защитник.

Дронов на фронте летает очень много. Трудно понять, где украинский, а где – вражеский. Военный успел только сорваться вперед, а дальше была детонация гранаты. К счастью, он спасся.