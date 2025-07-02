Операции, которые провели впервые в мире: MAGURA ГУР установила сразу 5 всеукраинских рекордов

ГУР и дроны MAGURA установили сразу пять пекондов, которые зафиксировали в Книге рекордов Украины. Все они были осуществлены во время обороны государства, когда бойцы уничтожали вражескую технику.

Наше управление разведки впервые в мире установило несколько рекордов подряд, передает 24 Канал.

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Рекордная работа ГУР против оккупантов

Пять боевых рекордов официально зарегистрировали во время работы украинской военной разведки. Военные для своих операций использовали морские дроны MAGURA, которые помогли успешно выполнить все задачи.

Эта многоцелевая морская платформа доказала свою эффективность и показала, что она на этом этапе лучшая в мире. Потому что никто другой потопить корабли так и не смог на данном этапе. Что ж, до новых побед,

– рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов.

Официальная регистрация рекордов прошла в Музее военной разведки Украины, где теперь есть отдельная экспозиция, посвященная дронам MAGURA.

Морские дроны разработали украинские инженеры. Именно их руками создано оружие, которое должно не только проходить там, где не летают другие дроны, но и эффективно поражать цели.

"Новые времена, новые вызовы и новые достижения. Безусловно, Украина борется и воюет за собственное существование в геноцидной войне против значительно более сильного врага. Географически, количественно и с точки зрения сил и средств и оружия. И поэтому ответы, которые необходимо было давать, часто были асимметричными, неожиданными. Когда не количеством, а качеством", – отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Представитель Книги рекордов Украины Андрей Масюк сказал, что операции ГУР являются уникальными в мировом масштабе. Украина, по его словам, может создавать инновации и таким образом менять ход войны.

По словам командира подразделения ГУР "Group 13" с позывным "Тринадцатый", чья команда непосредственно работает над морскими спецоперациями говорит, что производители учитывают все просьбы и адаптирует дроны к потребностям.

Хочу не забыть свою команду, за моими плечами стоит не один человек, который сделал достаточно много для достижения результатов. И очень часто они это делали с риском для своей жизни",

– сказал воин.

ГУР наградили за установление 5 рекордов / Фото Софии Трощук, 24 Канал

Какие рекорды зафиксировали в Книге рекордов Украины

В категорию "Впервые" внесли затопление боевых кораблей, именно российского десантного катера Д-144 "Серна" (с БТР-82 на борту) и десантного катера Д-295 "Акула". Это историческое событие произошло 10 ноября 2023 года. Дроны показали хорошую работу в ведении боевых действий на море, а украинские военные фактически открыли новую эру в морской войне.

Также в эту категорию внесли беспрецедентное событие – первое сбитие боевого самолета с помощью морского дрона. "Group 13" осуществила операцию по уничтожению российского истребителя Су-30 с помощью морского дрона Magura V7. Тогда Украина продемонстрировала сбитие самолета над морем. Эта операция перевернула представление о воздушной обороне.

Третий рекорд бойцов ГУР также вошел в категорию "Впервые". Операция по уничтожению двух вертолетов Ми-8 в Черном море подчеркнула универсальность разработок нашей оборонной сферы. Тогда украинцы впервые в мире сбили воздушную цель морским дроном.

Четвертый зарегистрированный рекорд вошел в категорию "Количество". ГУР наградили за наибольшее количество поражений боевых кораблей и катеров. Известно, что в период с 2023 по 2024 год бойцы поразили 15 единиц корабельно-катерного состава Черноморского флота России, среди которых были десантные, патрульные и разведывательные корабли, десантные и скоростные катера.

Это колоссальная работа, что существенно ослабила вражеский флот и изменила баланс сил на море. Вы – настоящие мастера своего дела,

– отметил представитель Книги рекордов Украины.

Пятый, последний, но не менее важный рекорд, также вошел в категорию "Количество". В период с 2023 по 2024 год ГУР смогло потопить большое количество вражеских кораблей и катеров. Среди них – ракетный катер "Ивановец", десантный катер Д-295 "Акула", десантный катер Д-144 "Серна", большой десантный корабль "Цезарь Куников", скоростной катер КС-701 "Тунец", два скоростных катера "РИФ-75", и окончательно уничтожить патрульный корабль "Сергей Котов", перевозивший вертолетом Ка-29.

Эксперт по военной безопасности Михаил Гончар, который присутствовал на церемонии награждения. Он отметил, что дроны MAGURA установили рекорды боевой эффективности в воде и в воздухе.

Подытоживая заметим, что дроны ГУР за это время поразили 20 целей, из них: 13 уничтожены (5 кораблей, 3 вертолета, 4 катера, 1 БТР) и 7 – повреждены (3 корабля, 3 катера, 1 вертолет).