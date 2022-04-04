Спецоперации СБУ в Киеве: ликвидирована группа информаторов российских спецслужб

Служба безопасности Украины продолжает эффективно противодействовать диверсантам и предателям. Враг несет большие потери не только на поле боя.

Сотрудники Службы безопасности Украины активно противодействуют подпольным планам врага. Ни одним прихвостням врага не удастся укрыться от наших бойцов.

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Ликвидация информаторов в Киеве

В Киеве СБУ ликвидировала информаторов спецслужб российских оккупантов и два центра, которые рассылали деструктивные СМС. Сотрудники нашей спецслужбы установили расположение штаб-квартиры вражеской агентуры.

Самым первым задержанным резидентом оказался местный житель, которого завербовали представители так называемых "Л/ДНР". Информаторы собирали информацию о перемещении ВСУ и территориальной обороны в Киевской области. Также в ходе операции задержали работника медучреждения, который агитировал помогать оккупантам.

Кроме того, СБУ прекратила деятельность двух телекоммуникационных центров, с которых было отправлено более 3 тысяч деструктивных сообщений украинским военным и представителям власти.

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