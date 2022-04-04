Співробітники Служби безпеки України активно протидіють підпільним планам ворога. Жодним посіпакам ворога не вдасться сховатися від наших бійців.

Читайте також На Сході ворог атакував, але поплатився 30 бійцями, а ще танками і БТРами

Ліквідація інформаторів у Києві

У Києві СБУ ліквідувала інформаторів спецслужб російських окупантів та два центри, які розсилали деструктивні СМС. Співробітники нашої спецслужби встановили розташування штаб-квартири ворожої агентури.

Найпершим затриманим резидентом виявився місцевий мешканець, якого завербували представники так званих "Л/ДНР". Інформатори збирали інформацію про переміщення ЗСУ та Територіальної оборони на Київщині. Також у ході операції затримали працівника медзакладу, який агітував допомагати окупантам.

Окрім того, СБУ припинила діяльність двох телекомунікаційних центрів, з яких було надіслано понад 3 тисячі деструктивних повідомлень українським військовим та представникам влади.

Дивіться також – Які військові частини РФ вчиняли злочини у Бучі