Завербованный ГУР российский военный Алферов рассказал о переходе на сторону Украины
Источник:OBOZREVATEL
Даниил Алферов вывел три группы россиян в плен. Он рассказал о своем сотрудничестве с украинской разведкой.
Российский офицер Даниил Алферов вынужден был перейти на сторону Украины во избежание смерти. Об этом он заявил в субботу, 30 сентября, на пресс-конференции в Киеве.
К теме Спецоперация "Барыня": в ГУР рассказали о вербовке российского военного
Что сказал россиянин о сотрудничестве с ГУР
По словам Алферова, его сотрудничество с украинской военной разведкой началось в июне 2023 года. К тому времени этот лейтенант находился на территории России и вынужден был присоединиться к армии страны-агрессорки.
Когда его подразделение начало продвижение в Украину, Алферов стал передавать куратору из ГУР данные о перемещении живой силы и техники россиян и их количестве. В начале августа того же года он оказался на временно оккупированном левобережье Херсонской области. Лейтенант заявил, что отсутствие желания убивать или быть убитым на чужой земле и огромные потери в оккупационной армии привели к тому, что он согласился на новый этап сотрудничества с украинской разведкой.
Выступление Алферова на пресс-конференции / Фото OBOZREVATEL
Что произошло дальше
Алферову предложили отправлять в украинский плен тех российских солдат, которые хотят сдаться и иметь гарантии по программе "Хочу жить". Он долго размышлял, но согласился. Ему удалось переправить три группы военнослужащих. Речь идет об 11 солдатах страны-агрессорки.
Тогда российские командиры начали что-то подозревать. Они привязали Алферова к дереву и оставили там на ночь. После этого лейтенант решил спасать свою жизнь. Он связался с куратором и сообщил, что будет выходить на ранее указанное место без рации.
Путь был трудный. Потому что у меня не было сопровождения. Но я знал то место, куда мне нужно было идти. Я чудом остался целым, потому что дроны летали… Я не знал, каким именно маршрутом будет безопаснее,
– объяснил он.
В результате ему удалось почти через 2 суток выйти на украинское спецподразделение, а после этого добраться с нашими бойцами до правобережья. Далее Алферов проходил соответствующие процедуры для сдачи в плен.
Заявления других российских пленных
- Недавно в плен к украинским защитникам попал 23-летний Даниил Пушкарев из Хабаровского края. Он пожаловался на руководство в оккупационной армии.
- Россиянин заявил, что военное командование издевалось над солдатами и избивало их. Одного военного застрелили на его глазах за то, что тот не смог копать.
- Также в плен к ВСУ попал 24-летний Евгений Плахотьков из Алтайского края. Он подтвердил факт существования заградительных отрядов в оккупационной армии, пожаловался на плохое довольствие и опроверг ложь со стороны военного руководства.