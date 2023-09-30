Завербованный ГУР российский военный Алферов рассказал о переходе на сторону Украины

Даниил Алферов вывел три группы россиян в плен. Он рассказал о своем сотрудничестве с украинской разведкой.

Российский офицер Даниил Алферов вынужден был перейти на сторону Украины во избежание смерти. Об этом он заявил в субботу, 30 сентября, на пресс-конференции в Киеве.

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Что сказал россиянин о сотрудничестве с ГУР

По словам Алферова, его сотрудничество с украинской военной разведкой началось в июне 2023 года. К тому времени этот лейтенант находился на территории России и вынужден был присоединиться к армии страны-агрессорки.

Когда его подразделение начало продвижение в Украину, Алферов стал передавать куратору из ГУР данные о перемещении живой силы и техники россиян и их количестве. В начале августа того же года он оказался на временно оккупированном левобережье Херсонской области. Лейтенант заявил, что отсутствие желания убивать или быть убитым на чужой земле и огромные потери в оккупационной армии привели к тому, что он согласился на новый этап сотрудничества с украинской разведкой.

Выступление Алферова на пресс-конференции / Фото OBOZREVATEL



Что произошло дальше

Алферову предложили отправлять в украинский плен тех российских солдат, которые хотят сдаться и иметь гарантии по программе "Хочу жить". Он долго размышлял, но согласился. Ему удалось переправить три группы военнослужащих. Речь идет об 11 солдатах страны-агрессорки.

Тогда российские командиры начали что-то подозревать. Они привязали Алферова к дереву и оставили там на ночь. После этого лейтенант решил спасать свою жизнь. Он связался с куратором и сообщил, что будет выходить на ранее указанное место без рации.

Путь был трудный. Потому что у меня не было сопровождения. Но я знал то место, куда мне нужно было идти. Я чудом остался целым, потому что дроны летали… Я не знал, каким именно маршрутом будет безопаснее,

– объяснил он.

В результате ему удалось почти через 2 суток выйти на украинское спецподразделение, а после этого добраться с нашими бойцами до правобережья. Далее Алферов проходил соответствующие процедуры для сдачи в плен.

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