В НАБУ подробно рассказали о резонансной спецоперации "Форест Гамп"

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, действовавшую под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса Президента Украины и других лиц.

О подробностях сообщили в НАБУ.

Подробности спецоперации "Форест Гамп"

В ходе спецоперации "Форест Гамп" была разоблачена преступная организация, организовавшая легализацию незаконно полученных 150 миллионов гривен.

Среди фигурантов: заместитель главы ОП, экс-депутат, председатель правления государственного банка, председатель наблюдательного совета государственного банка. Вероятно, речь идет о "Сенс Банке".

"Звонит мне наш израильский беженец. Ну, Тимур. Звонит (высокопоставленный чиновник ОПУ) и говорит: "Слушайте, (высокопоставленный чиновник ОПУ), возьми, пожалуйста, „Sense Bank“, – говорит на записях заместительница главы ОП, вероятно, о Миндиче.

Установлено, что 150 миллионов гривен залога за одного из фигурантов по делу "Мидас" оказались "грязными" наличными. СМИ предполагают, что, вероятно, речь идет о Германе Галущенко, экс-министре энергетики.

Ну, за Германа привезли 200 миллионов. Сейчас думаем, думаем, как оплатить. Только между нами, пожалуйста. Никому не говори – ни Вадику, никому сейчас не говори. Ну а где мне их взять в долг? Ну я не хочу платить из своих средств,

– говорит экс-депутат на записях.

Заместитель главы ОП поинтересовалась, как собираются обойти финансовый мониторинг.

Не я буду принимать деньги, не я. Ко мне деньги поступят безналичным образом на счет. Ну, на счета моих компаний, которые со мной не связаны, безналичным образом на сумму, у которых большие доходы. И они заплатят,

– говорит народный депутат.

В июне 2026 года подозреваемые получили фактический контроль над банком, чтобы проводить через подконтрольные фирмы суммы в обход финансового мониторинга.

Не подведите меня, пожалуйста. Потому что там уже топают ножками,

– обратилась заместитель руководителя ОП к председателю наблюдательного совета банка.

В ходе расследования детективы выявили факты вмешательства подконтрольных лиц в деятельность НАБУ и других правоохранительных органов.

Завтра будут выборы членов общественной Рады по контролю за НАБУ. Там, где наша Инна, где там Аня ***, которую я знаю. Как мы можем там собрать как можно больше голосов? Как это сделать?

– говорит заместитель руководителя ОП на записях.

Также НАБУ раскрыло факты того, как в ОП готовились вмешиваться в конкурс на должность главы САП.

Фигуранты говорили о своей "дальнейшей судьбе", если руководитель САП Александр Клименко останется на еще один срок.

Заместитель главы ОП заявляла, что он говорит, что Клименко "не наш", и если он выиграет конкурс на второй срок полномочий главы САП – "нам всем пи***а".

Всем участникам предъявлено подозрение в отмывании средств.

Подробности дела: смотрите видео

Напомним, что среди фигурантов дела НАБУ , по данным СМИ, – заместитель главы ОП Мудра, депутаты Столар и Микитась. Столар подтвердил, что следственные действия НАБУ продолжаются у него дома.