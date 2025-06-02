Уровень подготовки впечатляет: в чем главные особенности операции СБУ по поражению российской авиации

СБУ 1 июня осуществила операцию "Паутина", атаковав российские аэродромы, где базировалась стратегическая авиация. 2 июня в Стамбуле состоялся новый раунд переговоров Украины и России. Однако вряд ли спецслужбы специально подгоняли операцию к этой встрече.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что несколько дней назад не было точно известно, состоится ли этот раунд, а дата встречи могла быть изменена в любой момент.

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Чем "Паутина" схожа с операцией по подрыву пейджеров

Спецоперация "Паутина" готовилась полтора года. По словам Шарпа, возможно, она была готова для реализации довольно давно, а спецслужбы ждали удачного момента для того, чтобы ее начать. Военный обозреватель сравнил ее с операцией, когда у боевиков "Хезболлы" взорвались пейджеры и рации, которые они использовали для связи.

Можно провести параллель с операцией с пейджерами, потому что она тоже масштабная, она выходит за пределы точечной диверсии. Это была операция спецслужб, но ударная, которая не типична для спецслужб по масштабу,

– подчеркнул Шарп.

"Паутина", по его словам, характеризуется довольно длительной подготовкой и большим количеством участников, что несет риски. Военный обозреватель объяснил, что когда привлечено много людей (кого-то привлекли вероятно вслепую) и ресурсов, то нельзя ждать и минуты, потому что если какие-то детали раскроются случайно или нет, то может провалиться вся операция.

Другое дело, когда два агента подбираются к аэродрому и имеют при себе два беспилотника, но в случае с "Паутиной" было совсем по-другому. Если сравнивать со спецоперацией по подрыву пейджеров в Ливане, ситуация была похожа в том, что ее тоже готовили очень долго, ожидали удачного шанса начать. По словам Шарпа, тогда основная ставка делалась не на пейджеры.

"Как только поняли, исходя из разведданных, что противник ("Хезболла") близок к раскрытию операции, решили не затягивать время и провести ее", – отметил военный обозреватель из Израиля.

Изменится ли теперь поведение России

Атмосфера на переговорах, которые проходили 2 июня в Стамбуле, для одной стороны вероятно была омрачена, для другой наоборот. Однако, как заметил Шарп, это не означает, что из-за этой спецоперации в корне изменилась ситуация на фронте или действия российских сил на поле боя будут другими.

Военный обозреватель подытожил, что операция "Паутина" одна из важных составляющих этой войны, но это никак не повлияет на требования России по Украине на переговорах.

Это не был разгром российской армии, это не был удар по Москве, это был демонстративный удар по военным целям, на который России жаловаться нечего. Жаловаться россияне должны сами на себя, что не смогли гарантировать безопасность важных военных аэродромов,

– озвучил Шарп.

Отметим, в результате спецоперации, которую успешно провела СБУ, Россия потеряла 34% стратегической авиации, убытки составляют 7 миллиардов долларов. Какова реакция мира на "Паутину" – читайте в материале.