Спецоперация "Полесье": подразделения МВД начали учения на границе

30 ноября 2021 , 15:32
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Источник:

ГСЧС

Вблизи села Дольск, что на Волыни 30 ноября стартовали масштабные учения подразделений системы МВД. Они проходят в рамках спецоперации "Полесье".

Участники тренировок отработали алгоритм действий на границе с Беларусью.

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Как рассказали в ГСЧС, совместные масштабные тренировки прошли при участии:

  • органов управления,
  • подразделений охраны государственной границы,
  • резервов усиления Госпогранслужбы, прибывших на участок 6-го Волынского пограничного отряда,
  • подразделений ВСУ,
  • других военных формирований, ГСЧС и правоохранительных органов.

В этот день участники учений отработали алгоритм действий по реагированию на ситуации, которые могут возникнуть на украинско-белорусском участке государственной границы,
– говорится в сообщении.

По информации руководства ГСЧС, подразделения отработали гуманитарные задачи, а именно:

  • оказание помощи,
  • установление пунктов временного пребывания и пунктов обогрева.

Также подразделения ГСЧС тренировали действия по ликвидации взрывоопасных предметов на отдельных участках.

Обратите внимание! Активная фаза специальной пограничной операции "Полесье" началась еще 23 ноября.
Автор: Альона Захарова