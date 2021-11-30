Спецоперация "Полесье": подразделения МВД начали учения на границе

Вблизи села Дольск, что на Волыни 30 ноября стартовали масштабные учения подразделений системы МВД. Они проходят в рамках спецоперации "Полесье".

Участники тренировок отработали алгоритм действий на границе с Беларусью.

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Как рассказали в ГСЧС, совместные масштабные тренировки прошли при участии:

органов управления,

подразделений охраны государственной границы,

резервов усиления Госпогранслужбы, прибывших на участок 6-го Волынского пограничного отряда,

подразделений ВСУ,

других военных формирований, ГСЧС и правоохранительных органов.

В этот день участники учений отработали алгоритм действий по реагированию на ситуации, которые могут возникнуть на украинско-белорусском участке государственной границы,

– говорится в сообщении.

По информации руководства ГСЧС, подразделения отработали гуманитарные задачи, а именно:

оказание помощи,

установление пунктов временного пребывания и пунктов обогрева.

Также подразделения ГСЧС тренировали действия по ликвидации взрывоопасных предметов на отдельных участках.