Спецоперация "Полесье": подразделения МВД начали учения на границе
Источник:ГСЧС
Вблизи села Дольск, что на Волыни 30 ноября стартовали масштабные учения подразделений системы МВД. Они проходят в рамках спецоперации "Полесье".
Участники тренировок отработали алгоритм действий на границе с Беларусью.
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Как рассказали в ГСЧС, совместные масштабные тренировки прошли при участии:
- органов управления,
- подразделений охраны государственной границы,
- резервов усиления Госпогранслужбы, прибывших на участок 6-го Волынского пограничного отряда,
- подразделений ВСУ,
- других военных формирований, ГСЧС и правоохранительных органов.
В этот день участники учений отработали алгоритм действий по реагированию на ситуации, которые могут возникнуть на украинско-белорусском участке государственной границы,
– говорится в сообщении.
По информации руководства ГСЧС, подразделения отработали гуманитарные задачи, а именно:
- оказание помощи,
- установление пунктов временного пребывания и пунктов обогрева.
Также подразделения ГСЧС тренировали действия по ликвидации взрывоопасных предметов на отдельных участках.Обратите внимание! Активная фаза специальной пограничной операции "Полесье" началась еще 23 ноября.