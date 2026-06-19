Нацполиция объявила результаты второго этапа масштабной спецоперации "Рубикон"
Нацполиция провела второй этап масштабной специальной операции "Рубикон". Она направлена на пресечение онлайн-продаж наркотиков на территории страны.
В ходе операции правоохранители провели более 100 контрольных закупок наркотиков, что помогло собрать доказательства деятельности преступной сети. Об этом говорится в сообщении полиции.
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Каковы результаты второго этапа антинаркотической спецоперации "Рубикон"?
По итогам второго этапа спецоперации:
- установлено более 400 лиц, причастных к наркобизнесу;
- 146 людям уже предъявлено подозрение;
- ликвидированы четыре нарколаборатории — одна по производству альфа-ПВП и три по производству амфетамина;
- изъято почти 90 килограммов наркотиков, в том числе 67 килограммов альфа-ПВП, 4 килограмма каннабиса, 3,6 килограмма амфетамина и 1,3 килограмма мефедрона;
- изъято более 570 литров прекурсоров – веществ для изготовления наркотиков;
- прекращена деятельность нескольких каналов онлайн-сбыта наркотиков.
По оценкам полиции, стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет почти 70 миллионов гривен.
Известно, что на Буковине правоохранители ликвидировали лабораторию по производству альфа-ПВП, перекрыли канал поставки психотропных веществ в различные регионы Украины и задержали двух участников группировки. Общая стоимость изъятых наркотиков превышает 44 миллиона гривен.
В Киеве раскрыли лабораторию по производству амфетамина, который сбывали в столице. Организатора задержали.
В Полтавской области задержали двух организаторов незаконного оборота прекурсора фенилнитропропена. В ходе обысков у них изъяли около 14 килограммов этого вещества, из которого можно было изготовить примерно столько же амфетамина.
Полицейские установили более 400 человек, причастных к сбыту наркотиков / Фото: полиция
В Нацполиции отметили, что операция "Рубикон" продолжается, а правоохранители и в дальнейшем выявляют всех причастных к работе онлайн-наркорынка.
Проведение второго этапа спецоперации "Рубикон": смотрите видео
Напомним, что первый этап спецоперации провели в феврале. Тогда правоохранители провели более 500 обысков на территории 21 региона страны. Ликвидировали 34 лаборатории, 74 склада по хранению готовой наркопродукции и изъяли более 27 миллионов доз наркотиков.