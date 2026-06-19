Нацполиция объявила результаты второго этапа масштабной спецоперации "Рубикон"

Нацполиция провела второй этап масштабной специальной операции "Рубикон". Она направлена на пресечение онлайн-продаж наркотиков на территории страны.

В ходе операции правоохранители провели более 100 контрольных закупок наркотиков, что помогло собрать доказательства деятельности преступной сети. Об этом говорится в сообщении полиции.

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Каковы результаты второго этапа антинаркотической спецоперации "Рубикон"?

По итогам второго этапа спецоперации:

установлено более 400 лиц, причастных к наркобизнесу;

146 людям уже предъявлено подозрение;

ликвидированы четыре нарколаборатории — одна по производству альфа-ПВП и три по производству амфетамина;

изъято почти 90 килограммов наркотиков, в том числе 67 килограммов альфа-ПВП, 4 килограмма каннабиса, 3,6 килограмма амфетамина и 1,3 килограмма мефедрона;

изъято более 570 литров прекурсоров – веществ для изготовления наркотиков;

прекращена деятельность нескольких каналов онлайн-сбыта наркотиков.

По оценкам полиции, стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет почти 70 миллионов гривен.

Известно, что на Буковине правоохранители ликвидировали лабораторию по производству альфа-ПВП, перекрыли канал поставки психотропных веществ в различные регионы Украины и задержали двух участников группировки. Общая стоимость изъятых наркотиков превышает 44 миллиона гривен.

В Киеве раскрыли лабораторию по производству амфетамина, который сбывали в столице. Организатора задержали.

В Полтавской области задержали двух организаторов незаконного оборота прекурсора фенилнитропропена. В ходе обысков у них изъяли около 14 килограммов этого вещества, из которого можно было изготовить примерно столько же амфетамина.

Полицейские установили более 400 человек, причастных к сбыту наркотиков / Фото: полиция

В Нацполиции отметили, что операция "Рубикон" продолжается, а правоохранители и в дальнейшем выявляют всех причастных к работе онлайн-наркорынка.

Проведение второго этапа спецоперации "Рубикон": смотрите видео

Напомним, что первый этап спецоперации провели в феврале. Тогда правоохранители провели более 500 обысков на территории 21 региона страны. Ликвидировали 34 лаборатории, 74 склада по хранению готовой наркопродукции и изъяли более 27 миллионов доз наркотиков.