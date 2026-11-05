Закрыл женщину в магазине, а затем раздались выстрелы: полиция задержала стрелка в Тернополе

В четверг, 5 ноября, в Тернополе вооруженный мужчина заблокировал управляющую магазином в служебном помещении. Впоследствии из закрытого кабинета раздались два выстрела.

Злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Что известно об инциденте?

В четверг, 5 ноября, около 11:00 в полицию поступило сообщение об инциденте в торговом центре. Неизвестный закрыл управляющую магазином в кабинете. Впоследствии раздались два выстрела.

Правоохранители немедленно приступили к оперативным действиям. По состоянию на 11.35 силовики проводят неотложные мероприятия по локализации и задержанию нападающего.

Правоохранители немедленно начали оперативные меры по локализации и задержанию нападающего. Они оцепили территорию вокруг заведения и пытаются урегулировать ситуацию без жертв. В полиции призвали граждан не приближаться к месту проведения операции.

Около 12:00 спецназовцы КОРД задержали злоумышленника. В результате стрельбы никто не пострадал. С задержанным местным жителем 1973 года рождения проводятся первоочередные следственные действия.

КОРД обезвредил злоумышленника / Национальная полиция Украины

Напомним, в Святошинском районе Киева 24 октября конфликт между мужчинами перерос в стрельбу из травматического оружия. В результате ранений один из пострадавших погиб, еще одного участника столкновения с травмами госпитализировали.