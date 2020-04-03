Спецоперация против Ермака: кто за этим стоит?

Пожалуй, главная интрига скандала вокруг А.Ермака связана с вопросом о том, а кто стоит за этой спецоперацией?

То, что это не стихийный выброс компромата, а целенаправленные действия, сопряженные с активной информационной кампанией, абсолютно очевидно, пишет автор для Украинской правды.

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В данном случае удар наносится по А. Ермаку. Наиболее логичная версия – целью этой спецоперации является отстранение А. Ермака с нынешней должности. Этого не скрывает и Гео Лерос, запустивший компромат против главы Офиса президента. Но можно допустить, что главной целью является президент Зеленский. Но его ослабляют пошагово, выбивая ключевые фигуры из его окружения – сначала А. Богдана, затем А. Гончарука и Р. Рябошапку, а теперь под ударом А. Ермак. Однако такие сложные многоходовые комбинации в украинской политике случаются крайне редко. Еще реже они приводят к запланированному результату.

Поскольку более реалистичным выглядит сценарий спецоперации против А. Ермака, рассмотрим возможные версии о том, кто это мог сделать и кому это могло быть выгодно. При этом надо учитывать ряд важных деталей. Записи, предъявленные публике, были сделаны более чем полгода назад. И сделал их человек, присутствовавший при всех этих переговорах. И явно это был не Гео Лерос. Депутат от "Слуги народа", вошедший в острый личный конфликт с А. Ермаком, скорее всего был использован в качестве удобной фигуры для оглашения и распространения компромата против главы Офиса президента.

Кто мог сделать эту запись?

Технические и организационные возможности для этого имеют спецслужбы (СБУ, МВД, НАБУ) либо службы безопасности олигархов, или нанятые ими структуры. Возможно, запись осуществлял один из участников этих встреч с целью шантажа. Но шантаж осуществляют тайно, а здесь публичный скандал, к тому же через полгода после записи.

В чьих интересах это было сделано, или кто был заказчиком? И почему эту информацию огласили только сейчас, а не ранее, по горячим следам встреч, запечатленных на этих записях?

Начнем с руководства спецслужб

СБУ. Работники Службы безопасности Украины могли сделать эти записи, внедрив своего человека в окружение Дениса Ермака, либо завербовав одного из участников этих встреч. Был ли заинтересован в распространении компромата против А. Ермака глава СБУ И. Баканов? Вряд ли. Если С А. Богданом у него были сложные и подчас конфликтные отношения, то с А. Ермаком таких конфликтов не наблюдалось. К тому же, если записи были сделаны в августе-сентябре прошлого года, то И. Баканов мог их представить президенту Зеленскому тогда же, а не ждать нынешней ситуации. Да и сейчас для него не нужно выбрасывать этот компромат через посредников, он мог передать эти записи президенту напрямую без публичных скандалов, которые наносят ущерб репутации В. Зеленского.

А вот несанкционированная утечка записей из СБУ (за деньги, или по политическим мотивам) вполне могла быть. Такие прецеденты у нас уже случались.

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МВД. У этого ведомства также есть возможности для того, чтобы сделать подобные записи. Но зачем это нужно министру А. Авакову? У него нет конфликта с А. Ермаком. Не заинтересован А. Аваков и в ослаблении Зеленского. Крах Зеленского может стать крахом и для Авакова. Напротив, он в последние месяцы существенно укрепил свое влияние и завоевал расположение президента. Зачем же рисковать добрыми отношениями с В. Зеленским. Если бы орлы А. Авакова нарыли какой-то компромат на А. Ермака, глава МВД вряд ли стал раздувать скандал, а использовал эти записи для усиления своего влияния на А. Ермака и В. Зеленского.

Несанкционированная утечка упомянутых записей из МВД, если они были сделаны работниками этого ведомства, также возможна.

НАБУ. Отслеживание различных коррупционных деяний в высших эшелонах власти – прямая функция этого ведомства. Да и метод провоцирования на взятку (один из эпизодов на записях) также уже использовался детективами НАБУ. Глава НАБУ А. Сытник, который находится перед угрозой увольнения, теоретически мог решиться на такую спецоперацию, если бы был уверен, что именно А. Ермак является главной фигурой, добивающейся его увольнения. Но это слишком рискованная авантюра. Тут или пан или пропал. А Артем Сытник, как показала его работа во главе НАБУ, достаточно осторожный человек. К тому же один раз он уже обжегся (на "деле по рюкзакам", к которому был причастен сын А. Авакова).

Несанкционированная или неофициальная утечка упомянутых записей из НАБУ также вполне возможна.

Кто из олигархов мог быть заинтересован в выбросе компромата против А. Ермака? Не вижу таких мотивов у Р. Ахметова и В. Пинчука. Есть два представителя крупного бизнеса, которые оказались в конфликте с офисом Президента – К. Жеваго и О. Бахматюк. Оба в бегах, но потенциально могли купить эти записи и запустить нынешний скандал. Но у них конфликт был скорее с А. Богданом, а не с А. Ермаком. А. Ермак, напротив, известен склонностью к поиску компромиссных решений возникающих проблем. Поэтому и К. Жеваго с О. Бахматюком вряд ли стоят за скандалом вокруг А. Ермака.

Из больших олигархов в причастности к различным скандалам с "прослушкой" подозревались И. Коломойский и П. Порошенко.

А. Ермак на своем брифинге намекнул, что записи с компроматом против него были распространены накануне важных голосований в Верховной Раде с целью их срыва. В их срыве был заинтересован И. Коломойский. Но он действовал другими методами. И в истории с записями Лероса явно была персональная атака на А. Ермака. И непонятно зачем это нужно И. Коломойскому? Конфликтов с главой офиса Президента у днепропетровского олигарха вроде бы не было.

Петр Порошенко очевидно заинтересован в ослаблении президента Зеленского в том числе и через скандалы в его ближайшем окружении. И связи в СБУ у него наверняка остались (через бывших руководителей Службы). Но, с точки зрения интересов Порошенко, если уж по кому и бить в окружении президента Зеленского, то не по А. Ермаку, а по И. Венедиктовой, от которой исходят главные угрозы для Петра Алексеевича. А с А. Ермаком можно договариваться. Тем не менее, нельзя полностью отбрасывать версию о причастности П. Порошенко или его окружения к скандалу с записями Г. Лероса.

Очень популярна версия о причастности А. Богдана (бывшего главы Офиса Президента) к этому скандалу по мотивам мести своему преемнику. Но если именно он заказывал слежку за братом А. Ермака, то почему не использовал этот компромат на пике своего противостояния с А. Ермаком три месяца назад? А. Богдан мог бы предъявить этот компромат лично Зеленскому и без публичной огласки. Правда, вполне возможно, что А. Богдану эти записи могли передать (или продать) только в последнее время. А далее была запущена комбинация с участием Г. Лероса.

И вот здесь мы опять подходим к версии об утечке рассматриваемых записей из одной из украинских спецслужб. Это могло произойти по корыстным или политическим мотивам. И это объясняет почему упомянутые записи появились только сейчас, а не полгода назад. Сами записи могли появиться в результате слежки за потенциальными фигурантами коррупционных деяний. Но, возможно, доказательств на документированное подтверждение коррупционных деяний не хватило. А может быть, работники спецслужб не захотели связываться с делом, в котором фигурировал брат помощника президента Украины. Материалы слежки вместе с записями могли отправить в архив. Но кто-то о них помнил или вовремя вспомнил. И после того, как А. Ермак стал главой Офиса Президента этот "кто-то" решил на записях заработать, передав их заинтересованным лицам.

Но, возможно, записи пустили в дело и по политическим мотивам – из особой нелюбви к нынешней власти, или в связи с неприятием соглашений, подписание которых 11 марта в Минске санкционировал А. Ермак. С этой же целью для опубличивания записей выбрали и Гео Лероса, который резко критиковал документы, подписанные в МИнске. Дискредитация и устранение А. Ермака с должности главы Офиса Президента лишает перспективы идею создания "Консультативного совета" при Трехсторонней контактной группе в Минске.

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В этой связи представляется маловероятной версия о российском следе в этом скандале. Ну разве что поработали люди В. Суркова, которые хотели разрушить переговорную связку Д. Козака и А. Ермака. Но этот сценарий представляется уж слишком конспирологичным.

Все это только версии. И, возможно, даже не полный их список. Будем ждать результатов расследования. Если, конечно, дождемся.

Источник: Украинская правда