Спецоперация СБУ относительно "убийства" Бабченко достойна похвалы, – советник Порошенко

Инсценировка убийства Аркадия Бабченко критикуют как в Украине, так и за рубежом. Однако надо понять мотивы, которые стояли за действиями украинских спецслужб, ведь спецоперация по "убийству" российского журналиста в Киеве и ее результаты стоят той секретности, с которой она была проведена.

Об этом в интервью Tagesspiegel заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

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По словам спецслужб, другого пути защитить Бабченко и его семью не было. Эта спецоперация была единственной возможностью спасти ему жизнь, заверил украинский дипломат. Кроме того, правоохранителям удалось установить очевидные связи обвиняемых с Россией, а также обнаружить список с фамилиями более 40 человек, которых должны были ликвидировать по приказу Москвы, сообщил чиновник для издания, добавив, что под угрозой оказались как украинские, так и российские граждане, которые проживают в Украине".

"Поверьте, в этом списке есть очень известные журналисты и политики. Они теперь под защитой. Если вы меня спросите, оправдана ли была подобная секретность и стоила ли свеч, то, учитывая полученные результаты, мой ответ – да. Поэтому мы надеемся на понимание со стороны наших партнеров", – подчеркнул Елисеев.

Советник Порошенко также выразил надежду, что украинские правоохранительные органы как можно быстрее предоставят общественности и международному сообществу неопровержимые доказательства связи преступников с Россией.

Отвечая на вопрос о том, не поставила ли Украина на карту доверие к себе, проведя подобную спецоперацию, он отметил, что международное сообщество должно понять позицию Украины и не критиковать. Вместо этого Западу следует призвать Россию прекратить террористическую активность и не планировать в дальнейшем атак на журналистов и политиков, уверен чиновник.

Не понимаю, почему все вокруг говорят о доверии. Мы делаем то, что должны делать и что делает власть во всем мире: защищаем свои национальные интересы и жизнь граждан. По делу Бабченко операция прошла успешно – она заслуживает на похвалу,

– высказался Елисеев.

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Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения, которым оказался волонтер Борис Герман. Кроме того, стало известно имя предполагаемого "киллера", который, по словам генпрокурора Юрия Луценко будет проходить по этому делу как свидетель.