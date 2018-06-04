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ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

Спецоперация СБУ относительно "убийства" Бабченко достойна похвалы, – советник Порошенко

137 Читати новину українською
Константин Елисеев
Константин Елисеев / Телеграф

Инсценировка убийства Аркадия Бабченко критикуют как в Украине, так и за рубежом. Однако надо понять мотивы, которые стояли за действиями украинских спецслужб, ведь спецоперация по "убийству" российского журналиста в Киеве и ее результаты стоят той секретности, с которой она была проведена.

Об этом в интервью Tagesspiegel заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

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По словам спецслужб, другого пути защитить Бабченко и его семью не было. Эта спецоперация была единственной возможностью спасти ему жизнь, заверил украинский дипломат. Кроме того, правоохранителям удалось установить очевидные связи обвиняемых с Россией, а также обнаружить список с фамилиями более 40 человек, которых должны были ликвидировать по приказу Москвы, сообщил чиновник для издания, добавив, что под угрозой оказались как украинские, так и российские граждане, которые проживают в Украине".

"Поверьте, в этом списке есть очень известные журналисты и политики. Они теперь под защитой. Если вы меня спросите, оправдана ли была подобная секретность и стоила ли свеч, то, учитывая полученные результаты, мой ответ – да. Поэтому мы надеемся на понимание со стороны наших партнеров", – подчеркнул Елисеев.

Советник Порошенко также выразил надежду, что украинские правоохранительные органы как можно быстрее предоставят общественности и международному сообществу неопровержимые доказательства связи преступников с Россией.

Отвечая на вопрос о том, не поставила ли Украина на карту доверие к себе, проведя подобную спецоперацию, он отметил, что международное сообщество должно понять позицию Украины и не критиковать. Вместо этого Западу следует призвать Россию прекратить террористическую активность и не планировать в дальнейшем атак на журналистов и политиков, уверен чиновник.

Не понимаю, почему все вокруг говорят о доверии. Мы делаем то, что должны делать и что делает власть во всем мире: защищаем свои национальные интересы и жизнь граждан. По делу Бабченко операция прошла успешно – она заслуживает на похвалу,
– высказался Елисеев.

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Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения, которым оказался волонтер Борис Герман. Кроме того, стало известно имя предполагаемого "киллера", который, по словам генпрокурора Юрия Луценко будет проходить по этому делу как свидетель.

 

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия СБУ "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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