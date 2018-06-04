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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

Спецоперація СБУ щодо "вбивства" Бабченка гідна похвали, – радник Порошенка

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Костянтин Єлісєєв
Костянтин Єлісєєв / Телеграф

Інсценування вбивства Аркадія Бабченка критикують як в Україні, так і за кордоном. Однак треба зрозуміти мотиви, які стояли за діями українських спецслужб, адже спецоперація щодо "вбивства" російського журналіста в Києві та її результати були варті тієї секретності, з якою вона була проведена.

Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.

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За словами спецслужб, іншого шляху захистити Бабченка та його сім'ю не було. Ця спецоперація була єдиною можливістю врятувати йому життя, запевнив український дипломат. Крім того, правоохоронцям вдалося встановити очевидні зв'язки обвинувачених з Росією, а також виявити список з прізвищами понад 40 осіб, яких повинні були ліквідувати за наказом Москви, повідомив чиновник для видання, додавши, що під загрозою опинилися "як українські, так і російські громадяни, які проживають в Україні".

"Повірте, в цьому списку є дуже відомі журналісти і політики. Вони тепер під захистом. Якщо ви мене запитаєте, чи виправдана була подібна секретність і чи була варта справа заходу, то, з огляду на отримані результати, моя відповідь – так. Тому ми сподіваємося на розуміння з боку наших партнерів", – наголосив Єлісєєв.

Радник Порошенка також висловив сподівання, що українські правоохоронні органи якнайшвидше нададуть громадськості та міжнародній спільноті неспростовні докази зв'язків злочинців із Росією.

Відповідаючи на питання про те, чи не поставила Україна на карту довіру до себе, провівши подібну спецоперацію, він зауважив, що міжнародна спільнота має зрозуміти позицію  України й не критикувати. Замість цього Заходу варто закликати Росію припинити терористичну активність і не планувати надалі атак на журналістів та політиків, упевнений посадовець.

Не розумію, чому всі навколо говорять про довіру. Ми робимо те, що повинні робити і що робить влада в усьому світі: захищаємо свої національні інтереси і життя громадян. У справі Бабченко операція пройшла успішно – вона заслуговує на похвалу,
– висловився Єлісєєв.

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Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху, яким виявився волонтер Борис Герман. Крім того, стало відомо ім'я імовірного "кілера", який, за словами генпрокурора Юрія Луценка проходитиме у цій справі як свідок.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія "Вбивство" Аркадія Бабченка СБУ
Джерело: 24 Канал
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