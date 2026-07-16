Однако важность их работы трудно переоценить. О наборе новобранцев в подразделение рассказали в пресс-службе СБУ.

Как попасть в "Альфу"?

В пресс-службе пояснили, что за каждой успешной операцией против врага стоят люди, чьи имена остаются неизвестными. Именно они обеспечивают результаты, о которых впоследствии говорит вся страна.

Если хочешь не просто видеть эти результаты в новостях, а создавать их вместе с нами – присоединяйся к "Альфе" СБУ,

– говорится в сообщении.

Подробную информацию о наборе можно узнать по номеру 4444 ( звонки бесплатные) или посмотреть вакансии на сайте alfa.ssu.gov.ua.

Скрываем лица. Показываем результаты: смотрите видеоролик "Альфы"

Отметим, что спецназовцы Центра "Альфа" встали на защиту Украины еще в 2014 году, когда Россия начала вооруженную агрессию. Они участвовали в боях на востоке страны, в частности защищали Славянск, Краматорск, Мариуполь и другие города Донбасса.

С началом полномасштабного вторжения бойцы подразделения выполняют самые сложные боевые задачи на различных направлениях фронта, проводят спецоперации в тылу противника и наносят удары по его военной инфраструктуре.

По данным СБУ, на долю "Альфы" приходится около 20 % всех потерь российской пехоты. В целом военные подразделения уничтожили 1896 танков, 3952 артиллерийские системы, 344 реактивные системы залпового огня и 649 средств противовоздушной обороны, а также сотни других единиц вражеской техники.

Кроме того, операторы дронов Центра "Альфа" принимали участие в спецоперации "Паутина". В ее рамках за один день было поражено 41 российский самолет, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-160 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Общие потери России в результате этой операции оцениваются более чем в 7 миллиардов долларов.