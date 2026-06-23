"Альфа" СБУ обеспечивает Украине козыри в войне с Россией, – эксперт о результатах подчиненных Хмары

Политолог Алексей Курпас заявил, что спецподразделение СБУ "Альфа" обеспечивает Украине ключевые козыри в войне с Россией. Это укрепляет позиции и помогает формировать весомые аргументы для переговоров.

Спецподразделение СБУ "Альфа" 23 июня отмечает 32-ю годовщину. Герои отметили, что их патриотизм – в их действиях. Курпас подчеркнул: 20% всех потерь пехоты российских оккупантов – на счету "Альфы".

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Подробности от Курпаса о деятельности "Альфы"

Политолог добавил, что фактически подразделение, которое далеко не самое многочисленное, ликвидирует каждого пятого российского оккупанта. Такой показатель Курпас без преувеличения называет уникальным. Кроме того, герои из "Альфы" уничтожили почти две тысячи российских танков – то есть каждый шестой, который потеряли захватчики.

Центр спецопераций "А" входит в тройку самых результативных подразделений по уничтожению живой силы и техники врага с помощью дронов, а за последние три месяца вообще занимает первое место. "Альфа" стала подразделением новой формации – современным, технологичным и постоянно адаптирующимся к новым вызовам войны. Именно поэтому её опыт активно перенимают другие воинские формирования,

– добавил Курпас.

Среди результатов работы "Альфы" Курпас также назвал: очереди на российских заправках; перебои с топливом; проблемы в работе нефтяной инфраструктуры.

"Удары "Альфы" по нефтеперерабатывающим заводам и нефтяным терминалам в более чем тысяче километров от фронта – это не ради красивой картинки (хотя сорванный "московский люк" – картинка классная). Это системное разрушение экономической основы российской войны", – подчеркнул политолог.

Кроме того, он добавил: на этот уровень Центр спецопераций вывел боевой генерал СБУ Евгений Хмара. Именно он продемонстрировал исключительную эффективность во главе "Альфы", а сегодня применяет этот опыт уже как руководитель всей Службы безопасности Украины. Курпас подчеркнул, что Хмара – руководитель нового типа. Он знает реалии современной войны не из кабинетов, а с поля боя.

Ранее сообщалось, что операторы дронов "Альфы" участвовали в операции "Паутина". За один день удалось поразить 41 самолет, в том числе стратегические Ту-160 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Общие потери противника оцениваются в более чем 7 миллиардов долларов.