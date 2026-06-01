1 июня, 21:23
"Артан" поздравили Зеленский и Буданов с 4-й годовщиной: "Одно из сильнейших спецподразделений"

Даша Птаховська

Сегодня подразделение активных действий Главного управления разведки МО Украины "Артан" отмечает четвертую годовщину со дня создания.

По этому случаю бойцов поздравили Президент Украины Владимир Зеленский и бывший руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов.

Что говорят о спецподразделении "Артан"?

"Артан" – один из самых сильных наших спецподразделений. Каждое задание, которое вы выполнили, в том числе и недавно на Запорожском направлении, каждое задание, которое еще вам предстоит выполнить, точно приблизит выполнение нашей основной национальной задачи – общей задачи всех, кто хочет, чтобы украинская Независимость победила, 
– подчеркнул Глава государства.

Бывший руководитель ГУР МО, руководитель Офиса Президента генерал-лейтенант Кирилл Буданов подчеркнул, что сегодня "Артан" стал ужасом для врага.

Я помню, как все начиналось. Я видел, как вы закалялись и под четким руководством Виктора Торкотюка, "Титана", становились теми, кем вы сегодня – ужасом для врага. Мы вместе планировали операции, мы вместе выходили на задания в море и на земле. Для меня было и остается честью стоять в одном строю с вами в самые сложные моменты, 
– подчеркнул он.

Командир спецподразделения ГУР полковник Виктор Торкотюк в речи к воинам вспомнил выдающиеся операции и напомнил об основах, на которых создавался "Артан".

Философия нашего подразделения: главное – это люди. "Артан" сейчас один из самых боеспособных, а возможно, самое боеспособное подразделение. 95% "Артана" – это не военнослужащие, это простые ребята. Для меня вы – Герои. Я всегда с вами, 
– сказал Торкотюк.

