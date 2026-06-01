З цієї нагоди бійців привітали Президент України Володимир Зеленський та колишній керівник ГУР генерал Кирило Буданов.

Що кажуть про спецпідрозділ "Артан"?

"Артан" – один із найсильніших наших спецпідрозділів. Кожне завдання, яке ви виконали, зокрема й нещодавно на Запорізькому напрямку, кожне завдання, яке ще вам належить виконати, точно наблизить виконання нашого основного національного завдання – спільного завдання усіх, хто хоче, щоб українська Незалежність перемогла,

– підкреслив Глава держави.

Колишній керівник ГУР МО, керівник Офісу Президента генерал-лейтенант Кирило Буданов підкреслив, що сьогодні "Артан" став жахом для ворога.

Я пам'ятаю, як усе починалося. Я бачив, як ви гартувалися й під чітким керівництвом Віктора Торкотюка, "Титана", ставали тими, ким ви є сьогодні – жахом для ворога. Ми разом планували операції, ми разом виходили на завдання у морі та на землі. Для мене було і залишається честю стояти в одному строю з вами у найскладніші моменти,

– наголосив він.

Командир спецпідрозділу ГУР полковник Віктор Торкотюк у промові до воїнів згадав найвизначніші операції та нагадав про основи, на яких створювався "Артан".

Філософія нашого підрозділу: головне – це люди. "Артан" зараз один з найбоєздатніших, а можливо, найбоєздатніший підрозділ. 95% "Артану" – це не військовослужбовці, це прості хлопці. Для мене ви – Герої. Я завжди з вами,

– сказав Торкотюк.