По этому случаю бойцов поздравили Президент Украины Владимир Зеленский и бывший руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов.

Что говорят о спецподразделении "Артан"?

"Артан" – один из самых сильных наших спецподразделений. Каждое задание, которое вы выполнили, в том числе и недавно на Запорожском направлении, каждое задание, которое еще вам предстоит выполнить, точно приблизит выполнение нашей основной национальной задачи – общей задачи всех, кто хочет, чтобы украинская Независимость победила,

– подчеркнул Глава государства.

Бывший руководитель ГУР МО, руководитель Офиса Президента генерал-лейтенант Кирилл Буданов подчеркнул, что сегодня "Артан" стал ужасом для врага.

Я помню, как все начиналось. Я видел, как вы закалялись и под четким руководством Виктора Торкотюка, "Титана", становились теми, кем вы сегодня – ужасом для врага. Мы вместе планировали операции, мы вместе выходили на задания в море и на земле. Для меня было и остается честью стоять в одном строю с вами в самые сложные моменты,

– подчеркнул он.

Командир спецподразделения ГУР полковник Виктор Торкотюк в речи к воинам вспомнил выдающиеся операции и напомнил об основах, на которых создавался "Артан".

Философия нашего подразделения: главное – это люди. "Артан" сейчас один из самых боеспособных, а возможно, самое боеспособное подразделение. 95% "Артана" – это не военнослужащие, это простые ребята. Для меня вы – Герои. Я всегда с вами,

– сказал Торкотюк.