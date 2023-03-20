Об этом в комментарии 24 Каналу заявил заместитель председателя Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. По его словам, эта идея принадлежит белорусскому генералу Николаю Карпенкову.

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"Это тот человек, который командовал Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. И в 2020 году прославился избиением протестующих белорусов, громил магазины", – заявил он.

Представитель "русского мира"

Латушко рассказал, что этот белорусский генерал заявил о создании особых подразделений в составе внутренних войск Беларуси.

"Речь идет о создании спецподразделений "Беркут". Этот человек – представитель "русского мира", он абсолютно показывает свою лояльность Лукашенко. Но вместе с тем, в критический момент он первым предаст Лукашенко и перейдет в интересах Москвы", – сказал заместитель председателя Объединенного переходного комитета Беларуси.

Он отметил, что Николай Карпенков совершенно не скрывает пророссийских взглядов.

Он заявлял о том, что "Россия обязательно победит – победит очень быстро. Невозможно "второй армии мира" не реализовать эту задачу",

– рассказал Павел Латушко.

Он отметил, что в подразделении, которое подчиняется Карпенкову, вывешивают не белорусские, а российские флаги.

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Что известно о создании "Беркута"

"Он заявил о создании этих спецподразделений. Это 3 роты и 12 взводов. Прежде всего, они будут базироваться в трех областях, приграничных с Украиной – Брестской, Гомельской", – сказал белорусский оппозиционер.

Латушко добавил, что также говорится о Гродненской области Беларуси, которая на границе с Польшей и Литвой.

"Делается это, как заявлял Карпенков, для борьбы с диверсионно-разведывательными группами, которые могут заходить на территорию Беларуси, и белорусскими митингующими", – отметил он.

Заместитель председателя Объединенного переходного комитета Беларуси считает, что белорусский генерал эту идею давно предлагал диктатору Александру Лукашенко, но тот когда-то отказал ему.

"Ссылаясь на то, что нет денег и нужно решать задачи, исходя из внутренних резервов. Но в итоге согласился", – рассказал он.

С чем связано создание спецподразделений

Белорусский оппозиционер убежден, что это связано с повреждением самолета ДРЛС А-50 в Мачулищах, ведь это событие очень встревожило самопровозглашенного президента Беларуси. Так Карпенков убедил белорусского диктатора в необходимости создания таких подразделений, чтобы бороться с новыми вызовами, которые они увидели недавно.

"Конечно, они будут говорить о потенциальном заходе на территорию Беларуси "калиновцев". По крайней мере, они этого очень сильно боятся и об этом говорят", – рассказал Павел Латушко.

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