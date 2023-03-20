Про це в коментарі 24 Каналу заявив заступник голови Об’єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. За його словами, ця ідея належить білоруському генералу Миколі Карпенкову.

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"Це та людина, яка командувала Головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. І у 2020 році прославився побиттям білорусів, які протестували, громив магазини", – заявив він.

Представник "русского міра"

Латушко розказав, що цей білоруський генерал заявив про створення спеціальних підрозділів у складі внутрішніх військ Білорусі.

"Мовиться про створення спецпідрозділів "Беркут". Ця людина – представник "русского міра", він абсолютно показує свою лояльність Лукашенку. Але разом з тим, у критичний момент він першим зрадить Лукашенка й перейде в інтересах Москви", – сказав заступник голови Об’єднаного перехідного комітету Білорусі.

Він зазначив, що Микола Карпенков не приховує абсолютно проросійських поглядів.

Він заявляв про те, що "Росія обов’язково переможе – переможе дуже швидко. Неможливо "другій армії світу" не реалізувати це завдання",

– розказав Павло Латушко.

Він зауважив, що в підрозділі, який підкорюється Карпенкову, вивішують не білоруські, а російські стяги.

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Що відомо про створення "Беркуту"

"Він заявив про створення цих спецпідрозділів. Це 3 роти та 12 взводів. Перш за все, вони будуть базуватися в трьох областях, прикордонних з Україною – Брестська, Гомельська", – сказав білоруський опозиціонер.

Латушко додав, що також мовиться про Гродненську область Білорусі, яка на кордоні з Польщею та Литвою.

"Робиться це, як заявляв Карпенков, для боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, які можуть заходити на територію Білорусі, і білоруськими мітингарями", – зауважив він.

Заступник голови Об’єднаного перехідного комітету Білорусі вважає, що білоруський генерал цю ідею давно пропонував диктатору Алєксандру Лукашенку, але той колись відмовив йому.

"Посилаючись на те, що немає грошей і треба вирішувати завдання, виходячи із внутрішніх резервів. Але в результаті погодився", – розказав він.

З чим пов'язано створення спецпідрозділів

Білоруський опозиціонер переконаний, що це пов’язано із пошкодженням літака ДРЛС А-50 у Мачулищах, адже ця подія дуже знервувала самопроголошеного президента Білорусі. Так Карпенков переконав білоруського диктатора в необхідності створення таких підрозділів, аби боротися з новими викликами, які вони побачили нещодавно.

"Звісно, вони будуть говорити про потенційний захід на територію Білорусі "калиновців". Принаймні, вони цього дуже сильно бояться і про це говорять", – розказав Павло Латушко.

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