19 марта в Гродно на улице Курчатова силовики застрелили гражданина другой страны. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Смотрите также Среди задержанных – граждане Беларуси: где и как действовала российская шпионская сеть в Польше

Подробности инцидента

В КГБ Беларуси заявили, что убитый якобы планировал теракт и оказывал вооруженное сопротивление их спецподразделению с помощью автомата и боевых гранат. По их словам, они убили его "при проведении специальных мероприятий по прекращению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью террористической акции". Гражданин какой страны был убит, не уточняется.

Следственное управление комитета госбезопасности Беларуси возбудило уголовное дело. Также сообщается, что гражданские лица и силовики в ходе спецоперации вроде бы не пострадали.

В сеть попало видео, как силовики забирают тело

Очевидцы инцидента рассказали, что слышали выстрелы и взрывы на улице Курчатова и Врублелевского около 14:00 по местному времени.

Впоследствии в сеть попало видео, на котором силовики у подъезда дома загружают в автомобиль человека. На видео можно увидеть шокированных местных жителей, которые не могут понять, что происходит.