Наши разведчики показали кадры, как операторы ударных морских дронов работают по судам российских захватчиков. Эти люди являются настоящими охотниками за кораблями оккупантов.

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ГУР показали работу операторов дронов "Group 13"

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что именно благодаря спецподразделению "Group 13" были уничтожены российские корабли большой "Цезарь Куников", ракетный катер "Ивановец", а также десантные катера "Акула" и "Серна".

Кроме того, эти операторы также повредили российский корабль "Иван Хурс" и патрульный корабль "Сергей Котов".

ГУР показало работу спецподразделения "Group 13" / Видео ГУР МО

Сейчас эти ювелирные мастера новейшего морского боевого искусства и их командир с позывным "Тринадцатый" отмечают годовщину создания подразделения!

– отметили в ГУР МО.

Представители украинской разведки поздравили ребят из "Group 13" и пожелали дотопить остатки вражеского флота.

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