Наші розвідники показали кадри, як оператори ударних морських дронів працюють по суднах російських загарбників. Ці люди є справжніми мисливцями за кораблями окупантів.

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ГУР показали роботу операторів дронів "Group 13"

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що саме завдяки спецпідрозділу "Group 13" були знищені російські кораблі великий "Цезар Куніков", ракетний катер "Івановєц", а також десантні катери "Акула" та "Серна".

Крім того, ці оператори також пошкодили російський корабель "Іван Хурс" та патрульний корабель "Сергій Котов".

ГУР показало роботу спецпідрозділу "Group 13" / Відео ГУР МО

Нині ці ювелірні майстри новітнього морського бойового мистецтва та їхній командир з позивним "Тринадцятий" відзначають річницю створення підрозділу!

– зазначили у ГУР МО.

Представники української розвідки привітали хлопців з "Group 13" та побажали дотопити залишки ворожого флоту.

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