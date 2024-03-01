Наші розвідники показали кадри, як оператори ударних морських дронів працюють по суднах російських загарбників. Ці люди є справжніми мисливцями за кораблями окупантів.
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ГУР показали роботу операторів дронів "Group 13"
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що саме завдяки спецпідрозділу "Group 13" були знищені російські кораблі великий "Цезар Куніков", ракетний катер "Івановєц", а також десантні катери "Акула" та "Серна".
Крім того, ці оператори також пошкодили російський корабель "Іван Хурс" та патрульний корабель "Сергій Котов".
ГУР показало роботу спецпідрозділу "Group 13" / Відео ГУР МО
Нині ці ювелірні майстри новітнього морського бойового мистецтва та їхній командир з позивним "Тринадцятий" відзначають річницю створення підрозділу!
– зазначили у ГУР МО.
Представники української розвідки привітали хлопців з "Group 13" та побажали дотопити залишки ворожого флоту.
Росіяни знову перегнали корабель у Севастополь
- У телеграм-каналі "Кримський вітер" 29 лютого розповіли, що російські загарбники перегнали до Севастополя черговий великий десантний корабель. Це судно проєкту 775, яке розмістили у севастопольській Графській бухті.
- Представники телеграм-каналу зазначили, що окупанти не вчаться на своїх помилках щодо втрати кораблів у Чорному морі. Водночас інформація про новий великий десантний корабель оперативно передали українським спецслужбам.
- Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначив, що кількість кораблів російського флоту у Чорному морі лишається стабільною та не збільшується. За словами речника, росіянам немає сенсу переганяти туди судна з інших акваторій.
- Плетенчук також зауважив, що навіть зараз росіяни вимушені ховатися у східній частині Чорного моря. А завдання з ведення морського бою окупанти в акваторії вже не виконують.
- Раніше речник Військово-морських сил повідомляв, що за останні декілька місяців росіяни всього один раз застосували "Калібри" для масованої атаки по Україні. Це сталося після знищення корабля "Цезаря Кунікова".