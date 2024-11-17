Советник Дональда Трампа Борис Эпштейн выдвинул свою кандидатуру на должность спецпосланника для завершения российско-украинской войны. Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что новоизбранный президент имеет целью урегулировать этот конфликт как можно скорее.

Смотрите также Есть рычаги, которыми Трамп может заставить Путина к переговорам, – офицер разведки Великобритании

Кандидаты в спецпосланники США

Владимир Фесенко отметил, что одним из первых приоритетов Дональда Трампа является завершение войны в Украине. Новоизбранный президент будет создавать команду, чтобы достичь этого.

Однако, если люди, которые будут выполнять эту задачу, не справятся, тогда он будет искать других. Поэтому я относительно спокойно отношусь к кандидатуре Бориса Эпштейна, ведь есть и другие,

– сказал он.

В СМИ также сообщали, что спецпосланником США на переговорах о мире может стать Брайан Хук. Он – опытный дипломат.

Обратите внимание! Борис Эпштейн является этническим русским. Имеет родственников в Украине и России. Ранее работал в Белом доме и координировал юридическую защиту Трампа, несмотря на судебные расследования и скандалы вокруг своей деятельности.

Трамп выберет кого-то нейтрального

Политолог предположил, что Майк Помпео может стать советником Трампа по переговорам между Россией и Украиной, но в администрацию новоизбранного президента он не войдет.

Трамп будет искать человека, который будет относительно нейтральным как к Украине, так и к России. Если он назначит спецпосланником человека, который имеет связи в Украине, то в России это воспримут враждебно. Поэтому я и думаю, что Майк Помпео не получает эту должность, ведь он поддерживает наше государство,

– отметил Фесенко.

Дональд Трамп еще не выбрал кандидата, который станет спецпосланником США на переговорах между Россией и Украиной, однако если это будет все же Эпштейн, то политолог выразил пессимистические ожидания относительно результатов работы этого человека.