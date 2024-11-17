Радник Дональда Трампа Борис Епштейн висунув свою кандидатуру на посаду спецпосланця для завершення російсько-української війни. Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що новообраний президент має на меті врегулювати цей конфлікт якомога швидше.

Дивіться також Є важелі, якими Трамп може змусити Путіна до перемовин, – офіцер розвідки Великої Британії

Кандидати у спецпосланці США

Володимир Фесенко зауважив, що одним із найперших пріоритетів Дональда Трампа є завершення війни в Україні. Новообраний президент створюватиме команду, щоб досягти цього.

Однак, якщо люди, які виконуватимуть це завдання, не впораються, тоді він шукатиме інших. Тому я відносно спокійно ставлюсь до кандидатури Бориса Епштейна, адже є й інші,

– сказав він.

У ЗМІ також повідомляли, що спецпосланцем США на перемовинах про мир може стати Браян Хук. Він – досвідчений дипломат.

Зверніть увагу! Борис Епштейн є етнічним росіянином. Має родичів в Україні та Росії. Раніше працював у Білому домі та координував юридичний захист Трампа, попри судові розслідування та скандали довкола своєї діяльності.

Трамп обере когось нейтрального

Політолог припустив, що Майк Помпео може стати радником Трампа щодо перемовин між Росією та Україною, але до адміністрації новообраного президента він не увійде.

Трамп шукатиме людину, яка буде відносно нейтральною як до України, так і до Росії. Якщо він призначить спецпосланцем людину, яка має зв'язки в Україні, то у Росії це сприймуть вороже. Тому я і думаю, що Майк Помпео не отримує цю посаду, адже він підтримує нашу державу,

– зауважив Фесенко.

Дональд Трамп ще не обрав кандидата, який стане спецпосланцем США на перемовинах між Росією та Україною, однак якщо це буде все ж Епштейн, то політолог висловив песимістичні очікування щодо результатів роботи цієї людини.