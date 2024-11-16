Раніше ЗМІ повідомляли про прагнення Трампа якомога скоріше призначити посланця миру, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією. Очікувалося, що політик запропонує цю посаду Браяну Гуку, який має досвід роботи з Іраном, передає 24 Канал із посиланням на New York Times.

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Борис Епштейн хоче бути спецпосланцем щодо війни в Україні

Втім, за даними журналістів, один із радників Трампа, етічний росіянин Борис Епштейн запропонував саме йому бути стати спецпредставником США щодо майбутніх переговорів про закінчення війни. Зазначається, що Епштейн висунув вою кандидатуру в той момент, коли Трамп летів у Вашингтон на зустріч із чинним главою США Джо Байденом 13 листопада. Усі в літаку були приголомшені такою новиною. Сам Трамп зацікавився пропозицією, але наразі не прийняв її.

До слова, Трамп уже наділив Епштейна надзвичайними повноваженнями й продемонстрував готовність дослухатися до його порад більше, ніж до порад інших. Мільярдер Ілон Маск висловив здивування тим, що пан Епштейн отримав стільки повноважень.

Що відомо про Бориса Епштейна: