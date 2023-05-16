По мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, возлагать большие надежды на первый визит спецпредставителя не стоит – Ли Хуэй приедет на разведку. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Китай готов подтолкнуть Россию
По его словам, украинское направление внешней политики Китая было прервано войной. Находясь три дня в Москве, Си Цзиньпин демонстративно проигнорировал другую сторону войны и не позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, хотя такие слухи были.
"Было такое ощущение, что украинского направления в политике Китая больше нет. Но после звонка Зеленскому отношения между Китаем и Украиной возобновились. Визит китайского спецпредставителя имеет целью узнать, как можно наладить отношения между странами и какими они будут", – отметил Яковенко.
Игорь Яковенко о визите спецпредставителя Китая в Украину: смотреть видео
Журналист считает, что Китай внимательно наблюдает за ситуацией на поле боя, наблюдает за путинским режимом и за тем, как он уходит в небытие – ожидает момент, когда нужно будет подтолкнуть этот режим к полному исчезновению.
Думаю, что Китай взвешивает, сколько еще времени осталось Путину, и какие перспективы в отношениях с Украиной: экономические, политические и т.д.
– добавил Яковенко.
Что известно о визите Ли Хуэя
- 26 апреля Владимир Зеленский пообщался с президентом Китая Си Цзиньпином. Это был первый разговор между лидерами с самого начала полномасштабного вторжения.
- По итогам разговора Пекин сообщил, что направит своего представителя с визитом в Украину и другие страны для консультаций по урегулированию "конфликта".
- 16 и 17 мая Ли Хуэй будет в Киеве, а впоследствии поедет в Польшу, Францию, Германию и Россию. Всюду он намерен обсуждать "украинский кризис".