На думку російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, покладати великих надій на перший візит спецпредставника не варто – Лі Хуей приїде на розвідку. Про це він розповів 24 Каналу.

Дивіться також Чи скресла крига і чого чекати далі: що китайські ЗМІ пишуть про розмову Зеленського та Сі

Китай готовий підштовхнути Росію

За його словами, український напрямок зовнішньої політики Китаю був перерваний війною. Перебуваючи три дні у Москві, Сі Цзіньпін демонстративно проігнорував іншу сторону війни та не зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, хоча такі чутки були.

"Було таке відчуття, що українського напрямку в політиці Китаю більше немає. Але після дзвінка Зеленському відносини між Китаєм та Україною відновились. Візит китайського спецпредставника має на меті дізнатись, як можна налагодити стосунки між країнами та, якими вони будуть", – зазначив Яковенко.

Ігор Яковенко про візит спецпредставника Китаю до України: дивитись відео

Журналіст вважає, що Китай уважно спостерігає за ситуацією на полі бою, спостерігає за путінським режимом і за тим, як він йде в небуття – очікує момент, коли потрібно буде підштовхнути цей режим до повного зникнення.

Думаю, що Китай зважує, скільки ще часу залишилось Путіну, і, які перспективи у відносинах з Україною: економічні, політичні тощо,

– додав Яковенко.

Що відомо про візит Лі Хуея