На спецсчете армии осталось всего 20 миллионов гривен

25 марта 2022 , 12:27
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Источник:

НБУ

Нацбанк перечислил на нужды военных более 12,9 миллиарда гривен. Сейчас на спецсчете для армии остался почти 21 миллион гривен.

Такие данные по состоянию на 25 марта.

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Сколько денег перечислили со спецсчета

  • На нужды Нацгвардии – 950 миллионов гривен;
  • Нацполиции – 1,6 миллиарда;
  • Минобороны – 9,3 миллиарда;
  • Госпогранслужбы – 980,2 миллиона.

Всего со дня открытия спецсчета на него перечислили около 13 миллиардов гривен в эквиваленте. В частности, около 3,8 миллиарда поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Помочь украинской армии можно по ссылке.

Важно – Потери врага по состоянию на 25 марта:

 

Автор: Ольга Музика