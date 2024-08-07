В министерстве обороны России сообщили, что Украина якобы готовила покушение на Владимира Путина и министра обороны России Андрея Белоусова. Однако от этого Киев якобы отказал Вашингтон.

Ликвидация Путина могла бы запустить неуправляемые процессы в России. Военный эксперт Петр Черник в разговоре с 24 Каналом объяснил, что в Москве есть гораздо более агрессивные люди чем Путин.

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В Кремле есть более агрессивные пули власти

Заместитель главы вражеского министерства обороны Сергей Рябков сообщил, что украинские спецслужбы якобы готовить операцию на "День военно-морского флота России". По словам Рябкова, планировалось покушение на диктатора Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова, которые выступали на параде в Санкт-Петербурге.

Более того, сам Андрей Белоусов, который несколько недель назад разговаривал с главой Пентагоном Ллойдом Остином, сообщил ему о планах Украины. Рябков также добавил, что Остин был удивлен, однако серьезно отнесся к информации и якобы отказал Киев от проведения спецоперации.

Также заместитель Белоусова сказал, что атака Украины была бы осуществлена, это привело бы к "неуправляемому конфликту между США и Россией". Эту информацию подтвердили в издании New York Times, отмечая что неизвестно, действительно ли Украина готовила "тайную операцию".

Довольно долго изучаю нашего врага. В срезе этой войны я стою на позиции, что есть гораздо более агрессивные пули влияния в Москве, чем Путин. К ним я причисляю Патрушева, Бортникова, Иванова и того же Шойгу. Как бы сложилась узурпация власти после потенциальной смерти Путина – мы себе представить не можем,

– подчеркнул Петр Черник.

Николай Патрушев – бывший секретарь Совбеза России, сегодня – помощник Владимира Путина.Сергей Шойгу – бывший министр обороны России, сегодня – секретарь Совбеза.Александр Бортников – директор ФСБ.Сергей Иванов – глава администрации президента России.

Более того, на взгляд Черника, есть серьезная аналитическая информация, что именно эти люди давят на Владимира Путина применить ядерное оружие.

Понимаем, что все эти элитарные моменты вокруг первых лиц такого рода очень деликатные. История знает множество случаев, когда "убирали" даже президентов США. Если бы такая операция состоялась (ликвидация Путина – 24 Канал) при нынешнем отмене правил в мире, очень трудно спрогнозировать, что же было бы дальше,

– объяснил Черник.

Все же в России решения принимают элиты – первые лица – поэтому последствия их действий катастрофическими не только для Украины.