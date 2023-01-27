Спецслужбы России готовят очередную ИПСО для дискредитации Резникова, Малюка и Ермака, – ГУР

Российские захватчики ведут не только войну на фронте, но и проводят информационно-психологические спецоперации. В ближайшее время враг хочет развернуть очередную кампанию по дискредитации руководства силовых структур.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны. Дискредитационная кампания будет включать вбросы в украинские и международные СМИ.

Достойно внимания ИПСО или нет: как в разведке комментируют заявления о новом большом наступлении России

Цель новой ИПСО россиян

Известно, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства,

– сообщили в ГУР МО.

В частности, россияне будут пытаться дискредитировать начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, главу СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, главу Офиса Президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского и других должностных лиц.

Цель россиян проста – они хотят посеять среди украинцев и наших союзников неуверенность в оборонных способностях нашего государства. В России уверены, что это приведет к политической нестабильности внутри нашего государства и уменьшит доверие партнеров, что в свою очередь приведет к ослаблению поддержки и военной помощи.

Вражеская ИПСО о новом наступлении

Накануне представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что задача вражеской ИПСО – деморализация общества и дискредитация армии и государства. У оккупантов не получается ничего, но они и дальше будут пытаться задействовать определенные инструменты. В частности, информацию о наступлении из Беларуси. В то же время, это не означает, что рисков нет – их взвешивают и прорабатывают.

Однако Юсов подчеркнул, что в информационном плане против нас работает такая же орда, как и на фронте. Российские силы ИПСО в мире – самые массовые, они имеют больше всего ресурсов.