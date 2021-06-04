Спецслужбы России хотели взломать компьютеры госучреждений Украины

СБУ обнаружила, что российские спецслужбы присылали вредоносные файлы на компьютеры украинских органов власти. Хакеры планировали поразить сети местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры.

В начале июня кто-то осуществил массовую рассылку, прибегнув к подмене адреса. Сообщение якобы направляло Управление патрульной полиции Киева.

Кстати Российские хакеры Revil ответственны за атаку на JBS: как отреагировал Байден

Российские спецслужбы хотели "хакнуть" компьютеры украинских учреждений

Вредоносное программное обеспечение, которое распространяли спецслужбы, инициирует установку средства удаленного администрирования на пораженный компьютер. Это дает возможность иностранной спецслужбе удаленно осуществлять полный контроль. Установлены контрольно-командные серверы, которые расположены в России.

Киберспециаливсты рекомендуют провести срочную проверку информационно-телекоммуникационных систем. В частности нужно использовать индикаторы, опубликованные в платформе "MISP-UA".

Атака российских хакеров на JBS

Недавно российские хакеры совершили массовую атаку на крупнейший мясоперерабатывающий комбинат в мире JBS.

1 июня из-за инцидента компании в Австралии пришлось полностью остановить работу.

Речь шла даже о возможном подорожании мясной продукции в США из-за остановки производства.

ФБР заявило, что за атакой стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi). JBS поступило требование о выкупе от хакеров.