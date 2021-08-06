Информацию сложно расшифровать

Пока неизвестно, как американцам удалось раздобыть данные. Однако, как только информацию расшифруют, она поможет установить происхождение вируса.

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Для того чтобы обработать данные, американцы воспользуются так называемыми суперкомпьютерами в национальных лабораториях департамента энергетики.

Однако спецслужбам нужны ученые, достаточно квалифицированные, чтобы интерпретировать сложные данные генетической последовательности. Кроме того, они должны иметь надлежащее разрешение безопасности, а также разговаривать на мандаринском, поскольку вся информация написана именно на этом диалекте.

Очевидно, что есть ученые, которые прошли проверку на безопасность. Но ученых, что прошедших проверку, говорят на мандаринском и специализирующихся на биологии? Очень быстро это все станет слишком сложно,

– подчеркнуло издание.

У США есть 90 дней

Расшифровывать данные американцы должны за 90 дней. Чиновники надеются, что наконец-то поймут, как вирус передался от животных к людям.

Кстати, американские следователи давно искали генетические данные о 22 000 образцов вирусов, которые изучали в Институте вирусологии Уханя. Китайские чиновники удалили эти данные из интернета в сентябре 2019 года. С тех пор Пекин отказывается передавать информацию о ранних случаи коронавируса ВОЗ и США.

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Однако неизвестно, попали к американским спецслужбам данные, касающиеся этих 22 тысяч образцов, или нет.

Обратите внимание! Некоторые американские специалисты считают, что расшифрованных данных будет недостаточно, чтобы доказать, что вирус возник в лаборатории. Мол, чиновникам все равно придется собрать другие доказательства, чтобы определить истинное происхождение пандемии.

Накануне республиканцы обвинили Китай

В начале августа 2021 республиканец Мак Маккол представил в Конгрессе доклад о том, что коронавирус "просочился" из лаборатории в Ухане.

Политик призвал полностью отказаться от теории о том, что вирус распространился с рынка морепродуктов.