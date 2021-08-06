Інформацію складно розшифрувати

Наразі невідомо, як саме американцям вдалося роздобути дані. Однак, як тільки інформацію розшифрують, вона допоможе встановити походження вірусу.

Раніше У США опублікували докази витоку COVID-19 з лабораторії Китаю

Для того, щоб обробити дані, американці скористаються так званими суперкомп'ютерами в національних лабораторіях департаменту енергетики.

Однак спецслужбам потрібні науковці, які достатньо кваліфіковані, аби інтерпретувати складні дані генетичної послідовності. Крім того, вони повинні мати належний дозвіл безпеки, а також розмовляти мандаринською, оскільки вся інформація написана саме цим діалектом.

Очевидно, що є вчені, які пройшли перевірку на безпеку. Але вчених, які пройшли перевірку, говорять мандаринською і спеціалізуються на біології? Дуже швидко це все стане надто складно,

– наголосило видання.

США мають 90 днів

Розшифровувати дані американці повинні за 90 днів. Чиновники сподіваються, що нарешті зрозуміють, як саме вірус передався від тварин до людей.

До речі, американські слідчі давно шукали генетичні дані про 22 тисячі зразків вірусів, які вивчали в Інституті вірусології Уханя. Китайські чиновники видалили ці дані з інтернету у вересні 2019 року. З того часу Пекін відмовляється передавати інформацію про ранні випадки коронавірусу ВООЗ та США.

Цікаво Безпліддя і вакцинація: як з'явились чутки і що кажуть дослідження

Однак невідомо, чи потрапили до американських спецслужб дані, що стосуються цих 22 тисяч зразків.

Зверніть увагу! Деякі американські фахівці вважають, що розшифрованих даних буде недостатньо, аби довести, що вірус виник у лабораторії. Мовляв, чиновникам все одно доведеться зібрати інші докази, щоб визначити справжнє походження пандемії.

Напередодні республіканці звинуватили Китай

На початку серпня 2021 року республіканець Мак Маккол представив у Конгресі доповідь про те, що коронавірус "просочився" з лабораторії в Ухані.

Політик закликав повністю відмовитися від теорії про те, що вірус поширився з ринку морепродуктів.