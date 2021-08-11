Спецслужбы США прогнозируют, что талибы захватят столицу Афганистана раньше, чем ожидали, — СМИ
Источник:Washington Post
Источники в разведывательном сообществе США рассказали, что талибы могут взять под контроль город Кабул через 30 — 90 дней после вывода американских войск. В администрации Байдена заверили, что это значительно раньше, чем предполагали Штаты.
Издание пишет, что у Джо Байдена готовятся к быстрому захвату талибами Кабула. Об этом написало издание, ссылаясь на источники в спецслужбах.
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Спецслужбы Штатов прогнозируют, что талибы скоро захватят Кабул
В Вашингтоне говорят, что талибы захватят Кабул уже значительно раньше, чем ожидали. Один источник на условиях анонимности заявил, что талибы могут захватить столицу уже в течение 90 дней. Другой говорит – в течение 30 дней. Другие источники считают ситуацию хуже, чем ожидали еще в июне.
Все движется в неправильном направлении,
– заявил источник.
Кстати, в июне разведка США прогнозировала, что талибы захватят столицу страны ориентировочно через 6 – 12 месяцев после вывода американских войск.
Коротко о ситуации в Афганистане
- Штаты в мае 2021 года заявили, что выводят войска из стран. Впоследствии о выводе войск сообщили также в НАТО.
- Именно после этого талибы начали захватывать новые территории Афганистана.
- По информации ООН, только за период с 16 по 30 июля 2021 года из-за атак "Талибана" пострадали примерно 300 человек.
- В ООН сообщили, что с 9 июля только в 4 городах Афганистана погибли 183 мирных человека, еще 1 181 – ранили. Среди них есть дети. В ООН призвали прекратить кровопролитие.
- И в ночь на 11 августа талибы захватили центр провинции Бадахшан – город Файзабад.