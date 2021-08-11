Спецслужбы США прогнозируют, что талибы захватят столицу Афганистана раньше, чем ожидали, — СМИ

Источники в разведывательном сообществе США рассказали, что талибы могут взять под контроль город Кабул через 30 — 90 дней после вывода американских войск. В администрации Байдена заверили, что это значительно раньше, чем предполагали Штаты.

Издание пишет, что у Джо Байдена готовятся к быстрому захвату талибами Кабула. Об этом написало издание, ссылаясь на источники в спецслужбах.

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Спецслужбы Штатов прогнозируют, что талибы скоро захватят Кабул

В Вашингтоне говорят, что талибы захватят Кабул уже значительно раньше, чем ожидали. Один источник на условиях анонимности заявил, что талибы могут захватить столицу уже в течение 90 дней. Другой говорит – в течение 30 дней. Другие источники считают ситуацию хуже, чем ожидали еще в июне.

Все движется в неправильном направлении,

– заявил источник.

Кстати, в июне разведка США прогнозировала, что талибы захватят столицу страны ориентировочно через 6 – 12 месяцев после вывода американских войск.

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