Спецслужбы США прогнозируют, что талибы захватят столицу Афганистана раньше, чем ожидали, — СМИ

11 августа 2021 , 16:57
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Источник:

Washington Post

Источники в разведывательном сообществе США рассказали, что талибы могут взять под контроль город Кабул через 30 — 90 дней после вывода американских войск. В администрации Байдена заверили, что это значительно раньше, чем предполагали Штаты.

Издание пишет, что у Джо Байдена готовятся к быстрому захвату талибами Кабула. Об этом написало издание, ссылаясь на источники в спецслужбах.

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Спецслужбы Штатов прогнозируют, что талибы скоро захватят Кабул

В Вашингтоне говорят, что талибы захватят Кабул уже значительно раньше, чем ожидали. Один источник на условиях анонимности заявил, что талибы могут захватить столицу уже в течение 90 дней. Другой говорит – в течение 30 дней. Другие источники считают ситуацию хуже, чем ожидали еще в июне.

Все движется в неправильном направлении,
– заявил источник.

Кстати, в июне разведка США прогнозировала, что талибы захватят столицу страны ориентировочно через 6 – 12 месяцев после вывода американских войск.

Коротко о ситуации в Афганистане

  • Штаты в мае 2021 года заявили, что выводят войска из стран. Впоследствии о выводе войск сообщили также в НАТО.
  • Именно после этого талибы начали захватывать новые территории Афганистана.
  • По информации ООН, только за период с 16 по 30 июля 2021 года из-за атак "Талибана" пострадали примерно 300 человек.
  • В ООН сообщили, что с 9 июля только в 4 городах Афганистана погибли 183 мирных человека, еще 1 181 – ранили. Среди них есть дети. В ООН призвали прекратить кровопролитие.
  • И в ночь на 11 августа талибы захватили центр провинции Бадахшан – город Файзабад.
Автор: Діана Квасневська