Об этом 12 июня заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

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Что известно о спецстатусе прифронтовых регионов?

В настоящее время в 10 областях Украины, которые находятся ближе всего к линии фронта, проживают более 6 миллионов человек. Буданов заявил, что эти регионы сталкиваются с вызовами, которые существенно отличаются от тех, что в тылу страны.

Среди вопросов, которые необходимо решить, глава ОП назвал: защиту энергообъектов, дефицит местных бюджетов, неравенство в выплатах для внутренне перемещенных лиц, а также отсутствие гарантий безопасности для медиков, педагогов и коммунальщиков, которые продолжают работать под угрозой атак.

Отмечается, что временные решения по поддержке уже не соответствуют реальным потребностям таких территорий.

Инициируем создание межведомственной рабочей группы для немедленной разработки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях,

– заявил Буданов.

К решению пришли в результате координационного совещания по поддержке прифронтовых территорий, которое провели совместно с премьер-министром Юлией Свириденко, правительственными чиновниками и народными депутатами.

Напомним, правительство ранее ввело новую программу для восстановления предприятий среднего бизнеса, пострадавших в результате российских атак. С 1 июля предприятия могут получить до 150 миллионов гривен по программе "Доступные кредиты 5–7–9%".