Как отмечают в ГУР МО, "Спецтехноэкспорт" – государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие. Заметим, что накануне в Верховной Раде был принят законопроект, предусматривающий принудительное изъятие имущества во время войны.

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Предприятием теперь будет управлять ГУР

Добавим, что "Спецтехноэкспорт" – дочернее предприятие Государственной компании "Укрспецэкспорт". Последней продолжает заведовать Министерство обороны Украины.

Что известно о "Спецтехноэкспорте"

Заметим, что соответствующее предприятие было основано в 1998 году. Его основная сфера деятельности – экспортно-импортные отношения на мировом рынке. Компания занимается покупкой и продажей продукции, а также услуг, имеющих военное и двойное назначение.

У компании есть четкая миссия. Речь идет о желании увеличить присутствие продуктов научно-технической деятельности и оборонно-промышленного комплекса из Украины на мировом рынке. Для этого странам-партнерам предоставляют целостные решения по безопасности, налаживают с ними двусторонние опытно-производственное сотрудничество.

Кроме того, в "Спецтехноэкспорте" занимаются наращиванием сети представительств за рубежом. Заметим, что предприятие представляет производителей ОПК из Украины за границей. Речь идет о:

почти 100 государственных предприятий,

70 частных производителей,

35 исследовательских центров,

а также 30 дизайнерских бюро.

Поскольку мы заговорили об ОПК, то не лишним будет напомнить о потерях врага в войне против Украины. Отметим, что ежедневно противник несет значительные потери как среди личного состава, так и техники.

Почти 44 тысячи оккупантов уже ликвидированы

С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 43 750 российских бойцов. А за сутки с 14 по 15 августа ряды "двухсотых" пополнили еще 200 захватчиков.

Кроме того, ежедневно все больше техники превращается в металлолом. У врага на 1827 танков, 4141 боевую бронированную машину, 985 артиллерийских систем, 261 единицу РСЗО, а также 136 единиц средств ПВО стало меньше.

А еще оккупанты не досчитаются 233 самолета, 195 вертолетов, 787 БпЛА оперативно-тактического уровня, 187 крылатых ракет, 15 судов, 3044 автомобилей и автоцистерн, а также 92 единиц специальной техники.

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