Як зазначають у ГУР МО, "Спецтехноекспорт" – державне госпрозрахункове зовнішньо-торгівельне підприємство. Зауважимо, що напередодні у Верховній Раді ухвалили законопроєкт, який передбачає примусове вилучення майна під час війни.

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Підприємством тепер керуватиме ГУР

Додамо, що "Спецтехноекспорт" – дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт". Останньою продовжує завідувати Міністерство оборони України.

Що відомо про "Спецтехноекспорт"

Зауважимо, що відповідне підприємство заснували ще у 1998 році. Його основна сфера діяльності – експортно-імпортні відносини на світовому ринку. Компанія займається покупкою та продажем продукції, а також послуг, які мають військове та подвійне призначення.

У компанії є чітка місія. Мовиться про бажання збільшити присутність продуктів науково-технічної діяльності та оборонно-промислового комплексу з України на світовому ринку. Задля цього країнам-партнерам надають цілісні безпекові рішення, налагоджують з ними двосторонні дослідно-виробниче співробітництво.

Крім того, у "Спецтехноекспорт" займаються нарощенням мережі представництв за кордоном. Зауважимо, що підприємство представляє виробників ОПК з України за кордоном. Мовиться про:

майже 100 державних підприємств,

70 приватних виробників,

35 дослідницьких центрів,

а також 30 дизайнерських бюро.

Оскільки ми заговорили про ОПК, то не зайвим буде нагадати про втрати ворога у війні проти України. Відзначимо, що щоденно противник зазнає чималих втрат як серед особового складу, так і техніки.

Майже 44 тисячі окупантів уже ліквідовані

Від початку повномасштабного вторгнення вдалось ліквідувати 43 750 російських бійців. А за добу з 14 по 15 серпня лави "двохсотих" поповнили ще 200 загарбників.

Крім того, щоденно все більше техніки перетворюється на брухт. У ворога на 1827 танків, 4141 бойову броньовану машину, 985 артилерійських систем, 261 одиницю РСЗВ, а також 136 одиниць засобів ППО стало менше.

А ще окупанти не дорахуються 233 літаків, 195 гелікоптерів, 787 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 187 крилатих ракет, 15 суден, 3044 автомобілів і автоцистерн, а також 92 одиниць спеціальної техніки.

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