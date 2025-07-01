На следующем пленарном заседании рассмотрят этот законопроект. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

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Закон о спецтрибунале уже в Верховной Раде

Это необходимое условие, связано с соглашением, которое было подписано 25 июня 2025 года в Страсбурге. Оно может вступить в силу в соответствии с Законом Украины "О международных договорах Украины".

Создание Специального трибунала станет важным шагом для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины,

– написал Стефанчук.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский согласовал соответствующие договоренности с Советом Европы. Для вступления в силу Закона о создании спецтрибунала, соглашение нужно как можно скорее ратифицировать.

После прохождения всех процедур начнется фактическое его создание. Такое решение должно привлечь к ответственности россиян за военные преступления, совершенные во время российско-украинской войны.

К слову, Совет Европы дал согласие на создание Специального трибунала для России. Это решение приняли в Люксембурге во время ежегодного заседания Комитета министров Совета Европы. Также в мае его запуск поддержал ряд дипломатов и министров иностранных дел европейских стран.

