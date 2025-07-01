На наступному пленарному засіданні розглянуть цей законопроєкт. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

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Закон про спецтрибунал вже у Верховній Раді

Це необхідна умова, пов'язана з угодою що була підписана 25 червня 2025 року в Страсбурзі. Вона може набути чинності відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України".

Створення Спеціального трибуналу стане важливим кроком для притягнення керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії проти України,

– написав Стефанчук.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський узгодив відповідні домовленості з Радою Європи. Для набуття чинності Закону про створення спецтрибуналу, угоду потрібно якомога швидше ратифікувати.

Після проходження всіх процедур розпочнеться фактичне його створення. Таке рішення має притягнути до відповідальності росіян за воєнні злочини, вчинені під час російсько-української війни.

До слова, Рада Європи дала згоду на створення Спеціального трибуналу для Росії. Це рішення ухвалили у Люксембурзі під час щорічного засідання Комітету міністрів Ради Європи. Також у травні його запуск підтримала низка дипломатів і міністрів закордонних справ європейських країн.

