Верховная Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала по преступлениям России
- Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, подписанное в Страсбурге 25 июня.
- Ратификация позволяет начать юридический механизм формирования трибунала, его местоположения, внутренней регламентации и привлечения других стран к соглашению для расследования преступлений агрессии России.
Во вторник, 15 июля, Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это позволит завершить внутригосударственные процедуры по вступлению Соглашения в силу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка. За проголосовали 323 парламентария.
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Что известно о соглашении?
В среду, 25 июня, соглашение подписали Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в Страсбурге. Сейчас же, согласно украинскому законодательству, оно вступает в силу.
В соответствии с пояснительной запиской законодательной инициативы №0328, ратификация соглашения позволит начать юридический механизм формирования институциональной основы специального трибунала, в частности определение его местоположения, разработку внутренней регламентации и привлечения других государств к Расширенному частичному соглашению, что составляет основу дальнейшего функционирования специального трибунала.
Это суд об осуждении за преступление агрессии, об очень конкретных людях, конкретных решениях и приказах. Международный уголовный суд не имеет юрисдикции, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за само преступление агрессии. А наш трибунал именно для этого и создается,
– пояснила Кравчук.
Принятие проекта Закона позволит завершить все внутригосударственные процедуры Украины относительно вступления соглашения в силу для создания трибунала с целью независимого и беспристрастного расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства дел против высших должностных лиц, причастных к совершению преступления агрессии против Украины.