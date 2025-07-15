Верховная Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала по преступлениям России

Во вторник, 15 июля, Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это позволит завершить внутригосударственные процедуры по вступлению Соглашения в силу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка. За проголосовали 323 парламентария.

Смотрите также Россия наплевала на историческое решение ЕСПЧ: реально ли ее наказать и заставить заплатить

Что известно о соглашении?

В среду, 25 июня, соглашение подписали Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в Страсбурге. Сейчас же, согласно украинскому законодательству, оно вступает в силу.

В соответствии с пояснительной запиской законодательной инициативы №0328, ратификация соглашения позволит начать юридический механизм формирования институциональной основы специального трибунала, в частности определение его местоположения, разработку внутренней регламентации и привлечения других государств к Расширенному частичному соглашению, что составляет основу дальнейшего функционирования специального трибунала.

Это суд об осуждении за преступление агрессии, об очень конкретных людях, конкретных решениях и приказах. Международный уголовный суд не имеет юрисдикции, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за само преступление агрессии. А наш трибунал именно для этого и создается,

– пояснила Кравчук.

Принятие проекта Закона позволит завершить все внутригосударственные процедуры Украины относительно вступления соглашения в силу для создания трибунала с целью независимого и беспристрастного расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства дел против высших должностных лиц, причастных к совершению преступления агрессии против Украины.