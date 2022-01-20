Спешила на фотосессию: в Винницкой области в ДТП погибла 16-летняя студентка

На объездной трассе под Винницей 13 января погибла 16-летняя Мирослава Ветер. Она была студенткой местного колледжа искусств имени Николая Леонтовича.

Уже третье ДТП в том же месте

Девушка вместе со своим 23-летним парнем ехала на автомобиле Geely. Дорога тогда была скользкой, а с неба падал снег.

К теме Водитель держал в руках телефон: львівська маршрутка попала в тройное ДТП

Парень не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. В это время рядом проезжал Renault Master – его тоже зацепило. Мама Мирославы говорит, что по данным правоохранителей, никто скорости не превышал. Причиной стала плохая погода.

В результате ДТП Мирослава погибла на месте происшествия, ведь удар пришелся именно на ее сторону. Парень сейчас находится в больнице с травмами.

Местные жители рассказали, что на этом месте уже не впервые случилась смертельное ДТП. В 2019 году здесь разбился мужчина, а в декабре прошлого года – в ДТП погибла еще одна студентка.

Девушка погибла на месте ДТП / Фото из инстаграма Мирославы Ветер

Мирослава была моделью

Погибшая родом из города Бершадь Гайсинского района Винницкой области. На учебу девушка поехала в областной центр. Там она снимала квартиру вместе с парнем.

В день аварии Мирослава опаздывала на фотосессию, которую назначили на 16:00.

Мирослава была у нас девушкой модельной внешности. Ее часто приглашали на съемки. Она демонстрировала прически, макияж. На этот раз она как раз спешила на такую съемку. Очень радовалась, рассказывала мне, что обычно макияж делают студенты, стажеры, а тут пригласила сама мастер,

– рассказала мама погибшей.

Мирослава в день ДТП спешила на фотосессию / Фото из инстаграма погибшей

Девушка мечтала о большой сцене

Мирослава училась в колледже вокала. Она с детства пела и мечтала о сцене. Еще в школе девушка часто побеждала на песенных конкурсах. После колледжа студентка планировала поступить в высшее учебное заведение.

В детстве, кроме занятий по танцам, Мирослава ходила и на сумо.

У нее хорошо получалось, тоже занимала призовые места. Но ездить надо было на тренировку в соседнюю деревню. Да еще музыка, времени на учебу в школе не оставалось. Поэтому впоследствии от спорта пришлось отказаться,

– добавила мать девушки.

Мирослава была единственным ребенком у родителей.

В полиции открыли уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения.