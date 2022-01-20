Вже третя ДТП у тому ж місці

Дівчина разом із своїм 23-річним хлопцем їхала на автомобілі Geely. Дорога тоді була слизькою, а з неба падав сніг.

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Хлопець не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen. У цей час поряд проїжджав Renault Master – його теж зачепило. Мама Мирослави каже, що за даними правоохоронців, ніхто швидкості не перевищував. Причиною стала погана погода.

Унаслідок ДТП Мирослава загинула на місці події, адже удар припав саме на її сторону. Хлопець наразі перебуває у лікарні з травмами.

Місцеві жителі розповіли, що на цьому місці вже не вперше трапилася смертельна ДТП. 2019 року тут розбився чоловік, а в грудні минулого року – в ДТП загинула ще одна студентка.



Дівчина загинула на місці ДТП / Фото з інстаграму Мирослави Вітер

Мирослава була моделлю

Загибла родом із міста Бершадь Гайсинського району Вінницької області. На навчання дівчина поїхала в обласний центр. Там вона винаймала квартиру разом із хлопцем.

У день аварії Мирослава спізнювалася на фотосесію, яку призначили на 16:00.

Мирослава була в нас дівчиною модельної зовнішності. Її часто запрошували на зйомки. Вона демонструвала зачіски, макіяж. Цього разу вона якраз поспішала на таку зйомку. Дуже раділа, розповідала мені, що зазвичай макіяж роблять студенти, стажери, а тут запросила сама майстерка,

– розповіла мама загиблої.



Мирослава у день ДТП поспішала на фотосесію / Фото з інстаграму загиблої

Дівчина мріяла про велику сцену

Мирослава навчалася у коледжі вокалу. Вона з дитинства співала й мріяла про сцену. Ще у школі дівчина часто перемагала на пісенних конкурсах. Після коледжу студентка планувала вступити у вищий навчальний заклад.

У дитинстві, крім занять з танців, Мирослава відбувала й сумо.

У неї добре виходило, теж посідала призові місця. Але їздити треба було на тренування до сусіднього села. Та ще музика, часу на навчання в школі не залишалося. Тому згодом від спорту довелося відмовитись,

– додала матір дівчини.

До речі, Мирослава була єдиною дитиною у батьків.

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення.