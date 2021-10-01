Спикер грузинского парламента заявил, что Саакашвили в Грузии нет, а его видео – фейк

Михаил Саакашвили опубликовал видео, в котором утверждает, что вернулся в Грузию. Впрочем, официальные власти отрицают такие заявления и даже называют фейком.

Так, спикер грузинского парламента Каха Кучава называет информацию о возвращении Саакашвили в Грузию несерьезной. Он призвал СМИ воздержаться от распространения фейков.

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"Заявления легкомысленного человека"

Каха Кучава, отвечая на вопросы журналистов, уверенно сказал, что Саакашвили в Грузии нет. Видео он назвал ложным.

Мы не можем серьезно комментировать легкомысленных действий легкомысленного человека. Есть факт, что он не в Грузии, это фейковое видео и эмоции, чтобы обратиться ко всем,

– сказал спикер парламента.

Такое же заявление сделали в МВД информацию о пересечение границы Саакашвили там не подтвердили. государственную границу не пересекал. К тому же в СМИ есть информация, что он не покидал Украины.

Источники "Радио Свобода" рассказали, что он не вылетал из Украины через аэропорт "Борисполь". Отметим, что рейсы в Грузию осуществляют и с другого киевского аэропорта – "Жуляны".

Саакашвили в Грузии или нет: главные заявления