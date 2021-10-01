Спикер грузинского парламента заявил, что Саакашвили в Грузии нет, а его видео – фейк
Источник:Rustavi 2
Михаил Саакашвили опубликовал видео, в котором утверждает, что вернулся в Грузию. Впрочем, официальные власти отрицают такие заявления и даже называют фейком.
Так, спикер грузинского парламента Каха Кучава называет информацию о возвращении Саакашвили в Грузию несерьезной. Он призвал СМИ воздержаться от распространения фейков.
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"Заявления легкомысленного человека"
Каха Кучава, отвечая на вопросы журналистов, уверенно сказал, что Саакашвили в Грузии нет. Видео он назвал ложным.
Мы не можем серьезно комментировать легкомысленных действий легкомысленного человека. Есть факт, что он не в Грузии, это фейковое видео и эмоции, чтобы обратиться ко всем,
– сказал спикер парламента.
Такое же заявление сделали в МВД информацию о пересечение границы Саакашвили там не подтвердили. государственную границу не пересекал. К тому же в СМИ есть информация, что он не покидал Украины.
Источники "Радио Свобода" рассказали, что он не вылетал из Украины через аэропорт "Борисполь". Отметим, что рейсы в Грузию осуществляют и с другого киевского аэропорта – "Жуляны".
Саакашвили в Грузии или нет: главные заявления
- Доподлинно неизвестно, если анализировать заявления стороны Саакашвили и официальных властей Грузии.
- Сам Михаил Саакашвили утром 1 октября опубликовал видео на грузинском языке, в котором заявил, что приехал на родину.
- Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж в комментарии СМИ рассказала, что Саакашвили сейчас в Грузии.
- В правящей партии "Грузинская мечта" назвали распространенные политиком видео "фейком", а его действия – "клоунадой".
- Между тем в партии Грузии настаивают, что он таки въехал в Грузию. Его обещают показать 2 октября – в день муниципальных выборов.