Спикер Совфеда с шоком узнала, что Россия не производит даже гвозди: видео

Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Это почему-то шокировало спикера Совета Федерации России Валентину Матвиенко.

Россия даже гвозди сама не производит

Российские СМИ пишут, что Матвиенко заявила, что для нее стал открытием тот факт, что у России даже гвозди в импорте. Поэтому она дала соответствующее поручение представителям бизнеса.

Внимание Яхта, автомобили и дома: суд арестовал 154 объекта имущества семьи Медведчука

Для меня было открытием, что у нас импортные гвозди. Не буду называть страну, откуда идет импорт, – догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла,

– сказала Матвиенко.

Санкции в действии

К слову, в 2020 гвозди в Россию завозили из Беларуси и Китая. Они поставляли в страну по 84,3% и 10,7% общего объема импорта.

Еще 2,1% импорта гвоздей приходилось на продукцию из Финляндии, доля других государств составила примерно 3%.

Как известно, санкции больно ударили по ключевым российским автозаводам. Поэтому предприятия не могут возобновить производство из-за перебоев с импортом комплектующих.

Актуально – России нужна эвтаназия, чтобы не было больно, – Фурса: смотреть видео